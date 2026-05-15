El defensa argentino Marcos Senesi dejará el Bournemouth a final de temporada

Senesi, que llegó al Bournemouth procedente del Feyenoord en 2022, se ha convertido en una pieza clave del equipo de Andoni Iraola en las últimas cuatro temporadas y especialmente en esta última, tras las salidas el pasado verano de Dean Huijsen y Illia Zabarnyi.

"Desde el primer día, he sentido este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y estoy muy agradecido del apoyo de los aficionados en este tiempo. El Bournemouth siempre será un lugar especial para mí", dijo Senesi.

En sus cuatro años en el Bournemouth, Senesi ha disputado 126 partidos y marcado seis goles, además de contribuir a las mejores temporadas de la historia del club. Este año, los 'Cherries' están a las puertas de clasificarse a Europa por primera vez en su historia.

El Bournemouth rendirá homenaje al argentino en el encuentro del próximo martes contra el Manchester City en el Vitality Stadium.

Al ser agente libre a partir de julio, Senesi ha podido negociar con cualquier club fuera del Reino Unido desde el pasado 1 de enero.