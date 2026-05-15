El internacional uruguayo Rodrigo Zalazar ficha por el Sporting de Portugal

En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa, el Sporting informó de que Zalazar firmó un contrato de cinco temporadas, con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

Rodrigo Zalazar, de 26 años, llegó a Portugal en 2023 para jugar en el Braga, en el que se convirtió en uno de los jugadores clave gracias a su capacidad técnica, lectura del juego y creatividad en la medular.

Actualmente está disputando su mejor temporada en suelo luso y registrando las cifras más altas de su carrera, con 23 goles y 8 asistencias.

Zalazar es internacional con Uruguay, pero nació en Albacete (España), donde su padre, el también internacional charrúa José Luis Zalazar, jugó en el Albacete Balompié durante los años 90.

Fue precisamente en la cantera del Albacete donde comenzó su trayectoria, pasando luego a las categorías inferiores del Málaga.

Posteriormente, se fue al Eintracht de Fráncfort alemán, en el que nunca debutó y encadenó cesiones en el Korona Kielce polaco y los clubes germanos St. Pauli y el Schalke 04, que lo fichó de forma definitiva.

Rodrigo Zalazar fue fundamental en el regreso del Schalke a la Bundesliga y fue contratado de forma definitiva, pero el descenso en la temporada siguiente le llevó a buscar un nuevo destino, por lo que se marchó al Braga por 6 millones de euros.

Su próximo club es el Sporting, en el que será compañero de su compatriota Maxi Araújo.