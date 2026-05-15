La televisión estatal china obtiene los derechos del Mundial 2026, según medios

La información fue publicada por el Yangtze Evening News y replicada posteriormente por otros medios chinos, que aseguraron que el Grupo de Medios de China (CMG), matriz de la cadena estatal CCTV, cerró un acuerdo con la FIFA, aunque por el momento no se han divulgado detalles sobre el importe o el alcance exacto del contrato.

Horas antes, medios chinos habían informado de que Grafström encabezaba una delegación de la FIFA desplazada a Pekín cuya "principal tarea" era mantener conversaciones con la Asociación China de Fútbol (CFA) y con CCTV sobre cooperación futbolística y los derechos televisivos del torneo.

Durante su estancia, el dirigente se reunió con el presidente de la CFA, Song Kai, y visitó el Estadio de los Trabajadores de Pekín.

Según distintos medios chinos, la FIFA habría solicitado inicialmente entre 250 y 300 millones de dólares por los derechos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, una cifra posteriormente rebajada a entre 120 y 150 millones, aunque todavía por encima del presupuesto estimado de CCTV, situado entre 60 y 80 millones de dólares.

La región semiautónoma de Hong Kong ya había cerrado esta semana un acuerdo para la retransmisión del torneo a través de las plataformas Now TV y Viu TV.

El Mundial de 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, será el primero con 48 selecciones y un total de 104 partidos, y volverá a celebrarse sin la participación de China, en un torneo cuyos horarios han sido señalados por medios y analistas locales como uno de los factores que reducían su atractivo comercial en el país asiático.