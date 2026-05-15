Más olas en una hora que en todo un día en el mar: la nueva meca del surf en Madrid

Esta nueva laguna se está construyendo en la Ciudad del Deporte, en el entorno del estadio Metropolitano. El Atlético de Madrid es dueño del 25 % del proyecto. El 75 % restante lo comparten los fondos de inversión Stoneweg y Teras Capital, en representación de los socios. La laguna se une a otros equipamientos deportivos, como pistas de pádel, un pabellón multiusos, un rocódromo y hasta una zona para jugar al golf.

“El Atlético es nuestro ‘casero’”, empieza Sergio García, ‘chief managing director’ del proyecto Gemswell. “La Ciudad del Deporte está abierta a todo el mundo. La relación con ellos es excelente, lo nuestro es un proyecto dentro de la Ciudad del Deporte con nuestra propia identidad. Somos un activo más dentro”, continúa.

“Moviliza una inversión superior a 60 millones de euros con el respaldo de Santander, BBVA y Buenavista Equity Partners”, detallan los impulsores del proyecto. “Somos el primer parque que hemos conseguido financiación de un banco tradicional, pero los socios habían desembolsado 13 o 15 millones”, añade García.

Una de las principales ventajas del sistema de lagunas artificiales es el control sobre las olas. Jaime Herraiz, ‘chief surfing officer’, es especialista en este deporte. “En el día a día hay que pelearse para coger una ola, puedes coger tres o cuatro en una hora. En nuestro sistema, puedes coger 15 o 18 olas cada hora, mientras que, en el mar, en todo un día con tres sesiones de surf, puedes llegar a hacer 18 olas”, explica.

La base de la laguna es la tecnología de la empresa española Wavegarden. “La mejor compañía, que genera un menú más amplio de olas, es Wavegarden. Ellos están a años luz del siguiente. Se basa en dos cosas: emular las condiciones del océano abierto y un muro central que recrea el movimiento del mar secuencialmente. Crean el menú que el ‘DJ de las olas’ puede poner”, indica Herraiz.

García ahonda en la fase constructiva de esa tecnología: “A partir del 15 de junio empiezan a montar la máquina, con 56 módulos. Es como si montases un avión. Ya hemos pagado la máquina, en torno a 10 millones de euros, y la tenemos preparada en un hangar de San Sebastián de los Reyes”.

Esos 56 módulos permiten 20 tipos diferentes de olas, hechas a medida para los diferentes niveles de surfista que se darán cita en la laguna. “Son 23.000 metros cuadrados. En una sesión perfecta, entrarían 60 personas en cada lado. Y la arena de la playa la trata también Wavegarden. Es medio artificial, medio natural, no quema con el sol y no se vuela con el viento”, profundiza José Manuel Martínez ‘Bena’, director comercial.

Con ese aforo, está previsto que cualquier persona, sin importar experiencia, edad o condición física, pueda hacer uso de la laguna. Se ofrecerán cursos de iniciación, programas de tecnificación y actividades multideporte, promoviendo la cultura del surf todo el año.

“Tenemos programas educativos en dos vertientes: hacia familias, gente que empieza, colegios; y otra más enfocada hacia el deporte, que, por qué no, el próximo surfista campeón olímpico salga de Madrid”, pronostica Herraiz.

Los profesionales ya conocen este tipo de lagunas. “El tour mundial tiene tres pruebas en lagunas artificiales, la experiencia de surf es muy alta. Los deportistas buscan la tecnología para entrenar sin tener que lidiar con mareas, viento o las olas. Pueden elegir la ola que quieren entrenar. Creen más que nadie en su importancia”, añade.

No en vano, forman parte del proyecto deportistas de élite como Andy Criere, el primer hombre que representó a España en surf en unos Juegos Olímpicos; Guille Carracedo, campeón de Europa y subcampeón del mundo de paddle surf; o María Martín-Granizo, atleta paralímpica bicampeona mundial de surf y diploma olímpico en esquí alpino.

Sobre la apertura, García tiene una fecha señalada en el calendario: “Hay un hito, que es la final de la Liga de Campeones [se celebrará en el Metropolitano el 5 de junio de 2027], y el Atlético de Madrid quiere sacar pecho”. En sus palabras, es una oportunidad de enseñar al mundo su laguna que no se puede desaprovechar.