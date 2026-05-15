Ochoa elogia a Aguirre y habla de su lucha para acercarse con 40 años a su sexto Mundial

"Javier se sabe todas. Es un entrenador que sabe manejar bien al grupo, a la prensa, la presión. Tiene la piel gruesa. Todos creemos en él y eso es muy importante", subrayó el portero de 40 años.

El guardameta del AEL Limassol chipriota y 'el Vasco' Aguirre coincidieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, aunque en ese torneo el jugador fue suplente de Oscar 'el Conejo' Pérez.

Ochoa también fue suplente en el Mundial de Alemania 2006, y titular en los de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

"Conforme pasan los años él tiene más experiencia. Lo veo disfrutando mucho más que en el 2010 y con ganas de mejorar lo que se ha hecho. Él sabe lo que busca de nosotros y nosotros debemos seguirle para obtener buenos resultados", agregó.

El portero de 40 años está concentrado con el Tri que avanza en su puesta a punto para el torneo, que comenzará el 11 de junio con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El Mundial de 2026 será el tercero de Aguirre al frente de México. Antes lo hizo en Corea del Sur-Japón 2002.

Guillermo Ochoa admitió que no es fácil llegar en forma, pero matizó que se siente "fuerte y con ganas".

El exportero de Ajaccio, Málaga, Granada y Standard de Lieja, entre otros clubes, manifestó que no le resultará sencillo competir por la plaza de titular con Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

"Durante este reto tengo que aceptar que el camino fue solitario en algunos momentos, pero estoy aquí y voy a pelear, porque todos queremos estar en el once titular, si toca jugar estaré al cien (por cien) y si no también, porque sin duda es mi última etapa aquí", señaló.