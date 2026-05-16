2-2. Dani Díaz certifica la permanencia de la Real B en Segunda División

El Mirandés estuvo muy cerca de una victoria que se le escapó cuando parecía que la tenía asegurada.

Se adelantó en el marcador en el minuto 17 con una diana de Medrano tras un saque de esquina, pero ese gol espoleó a los locales, que dieron un paso al frente.

Astiazarán remató desviado en el minuto 23 desde la frontal del área y poco después Juanpa tuvo que intervenir para sacar otro disparo del futbolista de Lasarte.

Los de Ansotegi mejoraron con la pelota y en el minuto de nuevo Astiazarán tuvo el empate en sus botas tras una impresionante galopada de Lebarbier, pero un defensa visitante desvió el balón a córner. En la siguiente acción, Gorosabel lo probó desde media distancia, pero el guardameta del Mirandés no tuvo que trabajar demasiado para detener el disparo.

La ocasión más clara de la Real B la tuvo también Gorosabel tras un gran centro de Marchal desde el costado izquierdo, pero el zurdazo del donostiarra se marchó a pocos centímetros de la portería de Juanpa.

Justo antes del descanso, Beitia igualó la contienda con un tanto a la salida de otro córner. Los jugadores del Mirandés protestaron porque, con razón, el árbitro se equivocó indicando saque de esquina cuando era saque de puerta.

Bauza volvió a poner por delante al Mirandés poco después de comenzar la segunda mitad (m.49) con un impecable cabezazo a centro de Hugo Novoa y Dadie estuvo a punto de igualar de nuevo el partido con un trallazo desde la frontal, pero Juanpa lo detuvo para mantener a los suyos con ventaja.

A partir de ahí, los de Muneta se apoderaron del balón con el objetivo de que no pasaran muchas cosas más en el choque y por ello Ansotegi hizo cuatro cambios y metió en el campo a Gorka Carrera, el máximo artillero del equipo.

El cuadro jabato tuvo alguna opción de sentenciar el partido, pero en el tiempo añadido (m.93) Dani Díaz desató la locura en Anoeta con el empate definitivo a falta de tres minutos para el final. El cántabro puso un centro peligroso en el interior del área y, sin que nadie lo tocase, el balón se introdujo en la portería de Juanpa.

2 - Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Kita, Beitia (Ayo, m.61), Agote; Lebarbier (Eceizabarrena, m.67), Carbonell, Gorosabel (J. Gorosabel, m.82); Marchal (Díaz, m.61), Astiazarán y Mariezkurrena (Carrera, m.61).

2 - Mirandés: Juanpa; Novoa (Pablo Pérez, m.57), Juan Gutierrez, Cabello, Medrano; Thiago, Bauza, Ali Houary (Aarón Martín, m.70), El Jebari (Córdoba, m.80); Unax (Malsa, m.80) y Carlos Fernández.

Goles: 0-1, m.17: Medrano. 1-1, m.45: Beitia. 1-2, m.49: Bauza. 2-2, m.93: Dani Díaz.

Árbitro: José Antonio Sánchez. Amonestó a Dadie por parte de la Real Sociedad B y a Gutiérrez y Novoa (54), del Mirandés.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 40ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Anoeta ante 2.101 espectadores.