A 26 días del Mundial 2026: Messi, con 26 partidos, se resiste al tiempo y va a por más

Para alcanzar su primer lugar en este podio, el astro argentino tuvo que derribar marcas que parecían infranqueables. En la final de Catar 2022, dejó atrás los 25 encuentros del alemán Lothar Matthäus, un récord que se mantuvo vigente durante 24 años.

Y la figura de Messi se confirma como incuestionable cuando se mira con el lente de los minutos en cancha durante los cinco Mundiales que ha jugado, al acumular 2.315, superando los 2.217 del italiano Paolo Maldini y los 2.047 de Matthäus, una estadística que se continuará alejando del alcance de los demás futbolistas.

Al analizar el listado histórico de los jugadores con más recorrido en el torneo, destaca una abrumadora presencia alemana. Tras la estela de Messi, nombres como el propio Matthäus (25) y Miroslav Klose (24) dominan el podio, reflejo del 'ADN' germano que, por décadas, garantizó su estancia en las fases finales del certamen.

Incluso leyendas como Uwe Seeler y Philipp Lahm, ambos con 21 apariciones, refuerzan esa hegemonía estadística de Alemania, un escenario en el que Messi emergió como una anomalía latinoamericana que ha logrado sostenerse en el tiempo por encima de la regularidad europea, desafiando la lógica del desgaste físico y el relevo generacional.

Un poco paradójico resulta la escasa presencia americana en el listado de máximos competidores, justo cuando Brasil, la nación más laureada con cinco títulos, no logra colocar a ningún jugador entre las primeras diez posiciones y el argentino Diego Armando Maradona, con sus 21 partidos, se ubica séptimo.

La clave para la marca de Messi radica en una fortaleza que suele ser más común en los equipos europeos, que logran estirar los ciclos de sus referentes, mientras que en Latinoamérica la rotación o la intensidad de las carreras han dificultado la acumulación de minutos en la máxima cita.

Afrontar un sexto Mundial en 2026 colocará al capitán argentino en una posición única. Mientras otras figuras como Rafael Márquez o el legendario portero Antonio Carbajal se detuvieron en la quinta participación, Messi buscará estirar su récord de 26 partidos a una cifra que, con el nuevo formato de 48 equipos, podría volverse inalcanzable.

Este registro no es una mera acumulación de actas de juego, sino que da fe de la evolución del joven y veloz Messi que debutó en Alemania 2006 al estratega total que levantó la copa en Lusail, y cada uno de sus 26 encuentros ha servido para reescribir el manual de la vigencia deportiva.

Cuando el balón ruede el próximo 16 de junio en el debut de Argentina ante Argelia, el mundo no solo verá a un jugador buscar la revalidación del título, sino al hombre que se ha resistido que al paso del tiempo y aún es un desafío para los más férreos defensas, como lo ha sido por las últimas dos décadas en la competición.