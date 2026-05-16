El Jaén se clasifica en el último suspiro en Santa Coloma y Alzira desciende

La jornada unificada también confirmó el descenso del Family Cash Alzira a Segunda División junto al ATP Iluminación Ribera Navarra, la permanencia del CA Osasuna Magna y el liderato del Barça, que cerró la fase regular como campeón al empatar 6-6 en la pista del O Parrulo Ferrol en un duelo repleto de alternativas y goles.

El desenlace vivido en el Pavelló Nou de Santa Coloma fue de auténtica locura. El Industrias dominó gran parte del encuentro y llegó a colocarse con una cómoda ventaja de 3-0 gracias a los tantos de Lemine, Leandrinho y Niel-lo, en un partido donde los catalanes parecían tener el control absoluto y el billete para el ‘playoff’ en la mano.

Sin embargo, el Jaén Paraíso Interior reaccionó con orgullo en el tramo final. Brandi recortó distancias con un potente disparo y Mati Rosa firmó el 3-2 para devolver la esperanza al cuadro andaluz. Aun así, el panorama volvió a complicarse para los visitantes con la expulsión del propio Mati Rosa, aunque el equipo de Dani Rodríguez resistió en inferioridad y siguió creyendo.

Puigvert hizo el 4-2 para desatar la euforia en las gradas, pero Esteban acercó otra vez al Jaén con el 4-3 a falta de poco más de dos minutos. Cuando parecía todo decidido, llegó la jugada que cambió la temporada. En la última acción del choque, Esteban recibió un pisotón y los árbitros señalaron inicialmente el final. Tras la revisión tecnológica solicitada por el banquillo jiennense, los colegiados decretaron la sexta falta local y concedieron un doble penalti sin barrera.

Con toda la presión encima y el pabellón aún celebrando la clasificación local, Joao Salla asumió la responsabilidad y marcó el 4-4 definitivo para dar al Jaén Paraíso Interior un billete épico para las eliminatorias por el título.

En la pelea por la permanencia, el CA Osasuna Magna logró salvar la categoría al derrotar por 4-1 al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, mientras que el Family Cash Alzira consumó su descenso pese a empatar 3-3 ante el Quesos El Hidalgo Manzanares tras desperdiciar una ventaja de dos goles.

Además, el Barça, ya campeón matemático de la fase regular, puso el broche a su liderato con un espectacular empate a seis goles frente al O Parrulo Ferrol en un choque frenético, mientras que el Illes Balears Palma Futsal goleó por 7-2 al Viña Albali Valdepeñas antes del inicio de las eliminatorias por el título.