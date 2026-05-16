La salvación del Sevilla contra el perdón entre Mbappé y Arbeloa

Ambos llegan al choque en una situación muy dispar y con exigencias derivadas de motivaciones radicalmente diversas. Al equipo de Luis García Plaza, tras tres victorias seguidas (1-0 a la Real Sociedad, 2-1 al Espanyol y 2-3 al Villarreal) que le han dado mucho aire, oxígeno puro, le faltaría un punto para sellar la salvación y poner fin a su sufrimiento.

Mientras, el Real Madrid, después de ganar 2-0 el jueves al Real Oviedo con bronca en el Bernabéu, especialmente al astro Kylian Mbappé, y posteriores manifestaciones polémicas del delantero francés a las que replicó Arbeloa, está obligado a recuperar su imagen, a zanjar peleas y polémicas internas para acabar bien un curso para olvidar.

El Sevilla, duodécimo con 43 puntos tras su impresionante y valiosa remontada en Villarreal (2-3, después de un 2-0 en contra), lo tiene claro: busca dar continuidad a su más que positiva inercia en este tramo final con su cuarto triunfo seguido y quiere que Nervión vuelva a convertirse en un 'manicomio' que lleve en volandas a su equipo, como en sus dos últimas citas en casa ante la Real y el Espanyol.

García Plaza, curtido en mil batallas y sobre todo cuando las 'papas' queman, en la lucha por eludir el descenso, ha dejado claro que "no hay nada hecho" y que ante el talentoso Madrid, que te puede hacer un roto en un momento por su calidad pese a no jugarse nada, deben salir a ganar, como en las últimas jornadas.

Al Sevilla podría bastarle con un empate y que le beneficiaran un par de resultados más de la decena de rivales también implicados en la pelea por la salvación, con especial atención al Elche-Getafe y al Levante-Mallorca. El madrileño, que recupera tras lesión al punta canterano Isaac Navarro, parece que no hará muchos cambios y podría poner un once similar al que logró un triunfo de mucho peso en Villarreal.

Por otro lado, tras una semana de incendios en el Real Madrid, Kylian Mbappé avivó el último. “Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero”, aseguró tras ser suplente en Oviedo.

Un malentendido, para el técnico, quien ha restado importancia a las declaraciones del galo y niega cualquier problema personal con él. El perdón ha de consumarse este domingo. Si Mbappé es titular, como anticipó que sería Arbeloa cuando se enteró en directo de las palabras de su futbolista.

Un día a día en Valdebebas lejos de lo deportivo. Sin nada en juego en Liga y pensando en un futuro en el que aparece la vuelta de José Mourinho 13 años después al Real Madrid. El portugués es el principal candidato para hacerse con las riendas del equipo la próxima temporada, tras una campaña sin títulos.

Esto dejaría a Arbeloa sin su actual puesto. Aún así, ver a su amigo de vuelta asegura le haría estar “muy contento”.

Mientras, Arbeloa tiene dos partidos por delante en el cargo. El primero, este domingo ante un Sevilla necesitado de puntos para confirmar su salvación.

Tercer partido en una semana para el Real Madrid, por lo que apunta a haber variaciones en el once titular, con el alemán Antonio Rüdiger volviendo al centro de la defensa y Fran García con opciones de rotar en lugar de Álvaro Carreras.

Por delante, el inglés Jude Bellingham regresará al once titular, en lugar del argentino Franco Masantuono, y Mbappé lo haría en detrimento de Gonzalo García, a pesar de su gol ante el Oviedo.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta o Castrín, Kike Salas, Suazo; Rubén Vargas, Agoumé, Sow, Oso; Maupay y Akor Adams.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Brahím Díaz, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.