Marius Marin (Pisa) tiene un preacuerdo con el Sevilla, a expensas del examen médico

Marin, mediocentro internacional con Rumania de 27 años, sufrió a mediados de marzo un esguince de rodilla que lo ha apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses, pero ya fue convocado para el encuentro de la pasada jornada contra el Cremonese, aunque no jugó, y está previsto que reaparezca en el partido de este domingo contra el Nápoles.

Las citadas fuentes informaron de que este duelo de la penúltima jornada, sin nada en juego para un Pisa ya descendido matemáticamente, será la despedida de Marin del conjunto toscano, en el que ha militado en las ocho últimas temporadas y del que es uno de los capitanes.

Tras recuperarse de su lesión, el centrocampista del equipo pisano -el extranjero con más partidos, 268, en la historia del club- ha vuelto a los planes del nuevo seleccionador rumano, Gica Hagi, quien lo ha convocado para su debut en el cargo, un amistoso contra Gales que se disputará el próximo 6 de junio en Bucarest.

Si el reconocimiento médico no desaconseja el fichaje de Marius Marin, cuyo contrato con el Pisa expira el 30 de junio, se convertirá en el tercer agente libre que incorpore de cara a la temporada 2026/27 el Sevilla, que ya ha fichado al lateral derecho Juan Iglesias (Getafe) y al central senegalés Arouna Sangante (Le Havre).