1-1. El Fulham se queda al borde del adiós europeo

El encuentro se le complicó a los visitantes cuando el 'Wolves' se adelantó en el minuto 25 con un potente disparo desde fuera del área de Mateus Nunes.

El portugués, que sumó su tercer gol, ya avisó previamente, al igual que su compañero Rodrigo Gomez, pero su remate se fue desviado.

En el tiempo añadido de la primera parte, Nunes, que fue el más destacado de los suyos, cometió un penalti sobre Timothy Castagne que Antonee Robinson transformó engañando a Jose Sa.

El estadounidense, que no marcaba con el Fulham desde enero de 2022, se estrenó en Premier League marcando su primer gol en la competición en su partido número 157.

En la segunda mitad, los locales estuvieron cerca de adelantarse de nuevo por medio de Hwang Hee-Chan, cuyo remate salió rozando un poste.

El Fulham también lo intentó, pero se topó con Jose Sá, que evitó la derrota con dos paradas a Alex Iwobi.

Con este empate, el 'Wolves' se mantiene como farolillo rojo con 19 puntos, mientras que el conjunto del oeste de Londres se queda duodécimo, a tres puntos del Brentford, a falta de una jornada para que termine el campeonato liguero.