El Benfica anuncia la salida del argentino Nicolás Otamendi

En su sitio web y redes sociales, el Benfica mostró el discurso de Otamendi en el vestuario tras la victoria de este sábado frente al Estoril (1-3) en la última jornada de la Liga Portugal, en el que dijo, entre lágrimas, estar "eternamente agradecido".

"Este fue mi último partido con el Benfica... Me quedo con momentos lindos. (...) Fueron años de competición linda, con grupos hermosos", afirmó Otamendi.

"Estoy eternamente agradecido a un club que me abrió las puertas y que me trató de maravilla desde el primer día. Quiero agradecer a todos ustedes por apoyarme en todo momento, por estar conmigo en cada momento de mi carrera", añadió.

El porteño agregó que gracias al Benfica logró el éxito alcanzado al servicio de la selección de Argentina.

"Esta camiseta me dio la oportunidad de competir para poder ganar un Mundial y una Copa América. Eso me mantenía exigente y alegre, venir acá y compartir esos momentos con ustedes", comentó.

El contrato de Nicolás Otamendi, de 38 años, vence el próximo junio y tanto el entrenador como el presidente del Benfica, José Mourinho y Rui Costa, respectivamente, han expresado públicamente su deseo de que continúe.

Otamendi lleva con las 'águilas' desde 2020 y en seis temporadas ha ganado una Liga, dos Supercopas y una Copa de la Liga.

A lo largo de su carrera ha pasado por Vélez Sarsfield, Valencia, Manchester City y el máximo rival del Benfica, el Oporto.