Carvajal: “Me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra”

“Madridistas, ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida. Este fin de semana me vestiré nuestra camiseta por última vez. Todavía recuerdo aquel día de 2002, recibí el mejor regalo que un niño podría imaginar. la equipación del centenario en mi primera comunión y la noticia de que pasaría a formar parte de la cantera del Real Madrid”, inicia Carvajal en un emotivo vídeo compartido en sus redes sociales.

Carvajal recordó sus diez temporadas en la cantera del Real Madrid, haciendo hincapié en el ascenso a Segunda División logrado con el Castilla, primer filial madridista.

“Aquel niño soñador jamás se habría imaginado que estaba empezando el viaje de su vida. Fueron diez años inolvidables recorriendo cada categoría de La Fábrica, recibiendo como futbolista y, sobre todo, como persona. Ahí aprendí lo que significa defender este escudo. Entendí que ser madridista no es solo jugar al fútbol, es una forma de entender la vida”, señaló.

“En 2012 logramos aquel ascenso histórico con el Castilla, una gesta que guardo con un cariño especial. Después, tras un año en tierras germanas, volví a casa. Volví al lugar donde siempre quise estar. Mi sueño se hacía realidad, pero lo mejor estaba por llegar”, apuntó.

Una etapa de 13 temporadas de las que destacó los títulos conseguidos y el ambiente en el estadio Santiago Bernabéu.

“Desde entonces hemos vivido noches que quedarán para siempre en la historia y en mi corazón. La décima, tres ‘Champions’ consecutivas, Ligas, remontadas imposibles… Dos Copas de Europa más conquistadas en un Santiago Bernabéu que temblaba como nunca. Solo quién ha estado dentro de este estadio puede entender la magia de este club cuando desafía lo imposible”, aseguró.

Además, recordó sus peores momentos, con imágenes de la grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2024.

“El camino no siempre fue llano. Hubo lesiones, caídas y momentos de dudas que me pusieron a prueba.Y siempre, siempre me levante. Porque si algo me ha grabado a fuego este escudo es el no rendirme jamás”, señaló.

Por último, Carvajal declaró sentirse “tranquilo y en paz” por lo conseguido con la camiseta del Real Madrid.

“El día de mi presentación os dije que me iba a dejar hasta el último aliento en el campo por hacer mejor a este club y a este equipo. Hoy, seis ‘Champions’ y 27 títulos después, me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra”, dijo.

“Cierro esta etapa después de más de 450 partidos entregándolo absolutamente todo. Solo puedo daros las gracias por cada aplauso, por cada noche mágica , por empujarnos hacia victorias imposibles y por convertir el Bernabéu en el lugar donde los sueños se hacen realidad. Gracias por estar también en los momentos difíciles, por vuestro apoyo incondicional y por hacerme sentir parte de algo muchísimo más grande que yo”, continuó.

“Me voy con el corazón lleno y un orgullo eterno. Sabiendo que lo dejé todo por este club, porque ser madridista no se explica, se siente. Hasta siempre, Real Madrid”, completó.

Dani Carvajal se despedirá como jugador del Real Madrid durante la última jornada de Liga, programada para este sábado ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu.