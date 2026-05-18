El mejor Vinícius, con Arbeloa y su renovación pendiente

Su gol frente al Sevilla le dio los tres puntos al Real Madrid. Un partido intrascendente a nivel de clasificación para su equipo del que se fue con molestias en el minuto 77, pero que no ponen en peligro su participación en el Mundial con Brasil, su siguiente gran objetivo.

Antes, cerrará una temporada, con el último partido de Liga, con dos partes bien diferenciadas.

De la inconsistencia con Xabi Alonso, con el que tuvo un pulso, privado y público -escenificado en el clásico de ida contra el FC Barcelona-, por su estatus dentro del equipo a recuperar liderazgo con Álvaro Arbeloa.

"Voy a exigir a mis jugadores que busquen a Vinicius", frase que dejó Arbeloa cinco días después de asumir el mando del primer equipo del Real Madrid. Declaración de intenciones.

Confianza que el propio Vinícius, en abril, escenificó, en contraste a lo que vivió con Xabi Alonso.

"La etapa con Xabi fue un momento de aprendizaje, he mejorado como persona. No pude conectar con él, pero con Arbeloa tengo una gran conexión y me ha dado una gran confianza, como ocurrió con Ancelotti", declaró.

La noche y el día para Vinícius esta temporada, que se refleja en los números. De los 22 tantos que lleva el brasileño, 16 han sido con Arbeloa. Un 72,7 %.

Datos que ponen de relieve su importancia en un equipo en el que se avecinan cambios. Uno de ellos, en el banquillo, en detrimento de su gran valedor. Arbeloa apunta a abandonar el cargo, lo que propiciaría la llegada del portugués José Mourinho.

Empezar de nuevo para un ‘Vini’ que tiene sobre la mesa su futuro. Por delante con el Real Madrid, una temporada de contrato, hasta el 30 de junio de 2027.

“Me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid. Las dos últimas Copas de Europa las ganó él. La negociación está pendiente. No hay prisa. Pero tiene que hablar la dirección deportiva”, dijo Florentino Pérez en su entrevista en La Sexta el pasado miércoles.

Una negociación pendiente que parecía encarrilada el pasado verano, pero que todavía no se ha podido corroborar. Y Vinícius pondrá rumbo al Mundial tras acabar la temporada. En su vuelta, menos de un año para acabar contrato y urgencia para asegurar su futuro.