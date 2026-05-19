El equipo de fútbol femenino norcoreano se centra en un duelo en el Sur que se augura duro

"Vinimos aquí a jugar al fútbol. Como entrenador, mi único enfoque es el partido de mañana y en los próximos encuentros", afirmó el norcoreano Ri Yu-il en una rueda de prensa este martes, previa a enfrentarse al surcoreano Suwon FC en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Por su parte, la jugadora estrella del Suwon, Ji So-yun, señaló en una interacción posterior con los medios que las norcoreanas "son muy duras y también insultan mucho", frente a lo que prometió que su formación no dudará en responder.

El viaje del equipo norcoreano al Sur, con el que Pionyang se encuentra oficialmente todavía en guerra, es el primero de este tipo desde 2018. Para evitar que las futbolistas del Naegohyang se sientan en terreno hostil sobre el césped, unos 3.000 simpatizantes movilizados por más de 200 organizaciones cívicas surcoreanas apoyarán por igual a ambas escuadras.

"No es un asunto que concierna al entrenador ni a las jugadoras", señaló sin embargo el técnico del Naegohyang, en una inusual rueda de prensa ante una sala repleta de periodistas surcoreanos e internacionales, antes de abstenerse de confirmar si había tenido contacto con los grupos de animadores o si había notado su apoyo desde su llegada.

La capitana y delantera de la formación norcoreana, Kim Kyong-yong, afirmó por su parte que el ambiente del equipo es "muy bueno" y prometió hacer todo lo posible para responder a las expectativas de su país. Sus respuestas, como las del técnico, fueron breves y centradas en lo deportivo.

El equipo norcoreano parte como favorito tras haber derrotado por 3-0 al Suwon FC en la fase de grupos del torno el pasado noviembre en Birmania (Myanmar).

Más locuaz fue el entrenador del surcoreano Suwon FC, Park Kil-young. Preguntado sobre si poseen una motivación extra al tratarse de un duelo entre equipos de las dos Coreas en suelo surcoreano, reconoció que en su anterior encuentro sucumbieron ante el juego ríspido de la escuadra de Corea del Norte.

"Fue más una batalla sin disparos que un partido de estrategia y táctica", dijo Park, señalando que han reforzado su escuadra con jugadoras más experimentadas que el año pasado.

"Cuando las jugadoras norcoreanas juegan, siempre son muy duras y también insultan mucho. Nuestras jugadoras no se echarán atrás: si nos insultan, responderemos con insultos, y si nos patean, responderemos también," afirmó la jugadora estrella del Suwon, uno de los refuerzos y destacada exjugadora del Chelsea de la Superliga Femenina inglesa.

La inusual presencia de las deportistas norcoreanas podría suponer un pequeño avance en las relaciones de las dos Coreas, ante el continuo rechazo de Pionyang al diálogo pese a la postura conciliadora de la Administración del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que tomó posesión en junio del año pasado.

El Ministerio de Unificación surcoreano dijo la semana pasada que aprobó 300 millones de wones (200.000 dólares) para apoyar la movilización de los grupos que apoyarán a las dos Coreas, al considerar que puede favorecer el entendimiento intercoreano.

Ambos clubes se enfrentarán este miércoles a las 19.00 hora local (10.00 GMT) en el Estadio de Suwon, al sur de Seúl, mientras que la final de la Liga de Campeones Femenina de la AFC se disputará el 23 de mayo.