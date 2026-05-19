El Racing espera anunciar antes de que finalice LaLiga la vuelta de Canales a Santander

El pasado 28 de abril, el santanderino anunció su salida del Monterrey del fútbol mexicano, equipo al que llegó en 2023.

"He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia. Gracias Rayados", escribió el delantero a través de sus redes sociales.

Antes, en diciembre, el futbolista santanderino mantuvo un encuentro con el presidente del Racing con motivo de su presencia en la capital de Cantabria para las vacaciones navideñas.

Tras trascender esa reunión entre Canales e Higuera en un restaurante de la ciudad, el club la encuadró en la "relación personal" que ambos mantienen desde hace años.

Anoche, y ante las continuas informaciones de la posible vuelta de Canales al Racing, Higuera dijo a la COPE que "las cosas en el fútbol están cerradas cuando se firman", pero, a continuación, añadió: "Las dos partes queremos hacerlo".

"Entonces, cuando las dos partes están de acuerdo, lo más lógico es que se pueda hacer", apostilló Manuel Higuera en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, en Santander.

Tras dar a conocer el club, horas antes de esa entrevista, la renovación del delantero Asier Villalibre, el primer jugador que se anuncia que seguirá en el equipo tras su ascenso a Primera División, la vuelta de Canales podría ser la segunda incorporación del equipo para la máxima categoría.

"Quedan dos partidos. Me gustaría antes del último poder anunciarlo (la vuelta de Canales)", adelantó Higuera ante las decenas de aficionados que llenaron ayer el Paraninfo de la Universidad de Cantabria para celebrar el ascenso del Racing, tras 14 años fuera de la máxima categoría del fútbol español.