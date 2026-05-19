Hakimi volverá a los entrenamientos esta semana y apunta a la final de Budapest

Así lo indica este martes el diario L'Équipe, que señala que el jugador ha respetado los plazos de recuperación de la lesión que sufrió contra el Bayern de Múnich el pasado 28 de abril.

El futbolista no ha forzado, pero la lesión parece menos grave de la que en otoño pasado estuvo a punto de costarle su participación en la Copa África de Naciones, que finalmente pudo disputar con Marruecos, donde alcanzó la final.

El objetivo del marroquí sería no forzar de nuevo y solo volver para disputar la final de Budapest si está en buenas condiciones, con la voluntad de no dañar sus opciones de jugar el Mundial de Estados Unidos con su selección.

Hakimi se lesionó en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern y no pudo disputar la vuelta en Múnich, pero todo apunta a que podrá estar en la final, en la que el PSG busca su segundo trofeo consecutivo en la máxima competición continental.