Buendía: "Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado esto"

En declaraciones a Movistar, el MVP del partido tras marcar el segundo tanto y asistido el tercero, explicó sus sentimientos tras el encuentro.

"Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado esto", dijo el argentino.

"Me costó mucho llegar hasta acá, tener esta oportunidad que me he ganado con tanto trabajo, para poder disfrutar hoy de esto. Estoy muy feliz de haber podido ayudar al equipo, por el gol, por la asistencia. La verdad que todos y cada uno de miembros de este club merece una noche como esta".

Buendía marcó el 0-2 con un precioso disparo desde fuera del área y asistió en el tercero a Morgan Rogers para sentenciar a los alemanes en la final de Estambul.

El argentino ha marcado cuatro goles y repartido seis asistencias en la Europa League y ha acabado la temporada en alto, lo que anima sus esperanzas de entrar en la lista de Lionel Scaloni para estar en la próxima Copa del Mundo.

Buendía ya se perdió la cita de Catar por una lesión y ahora espera que su gran estado de forma le haga un hueco en el avión a Estados Unidos, México y Canadá.