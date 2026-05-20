'Dibu' Martínez: "Emery es un ganador y un enfermo por ganar partidos"

El meta, campeón del mundo en 2022, atendió a Movistar tras coronarse campeón de la Europa League al vencer por 0-3 al Friburgo en la final de Estambul.

"Le quiero mucho", reconoció el 'Dibu'.

"Le conozco desde hace muchos años en el Arsneal y me llevo muy bien con él. Es un ganador como yo, un enfermo por ganar partidos. Le quiero muchísimo", añadió el arquero argentino, que levanta su primer título desde la Copa del Mundo de Catar y la pasada Copa América.

A nivel de clubes, este es el primer trofeo para el 'Dibu' desde la FA Cup y la Community Shield que conquistó en el Arsenal en 2020.