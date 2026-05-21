Merino: "Lo del pie está olvidado"

Merino pudo disfrutar de un primer entrenamiento con sus compañeros, que le recibieron con collejas, pero todo eran sonrisas. El futbolista español está de vuelta a nueve días de la final de la Liga de Campeones que su equipo jugará contra el París Saint-Germain en Budapest el 30 de mayo y para el Mundial.

El futbolista del Arsenal fue uno de los grandes protagonistas del día de medios que el club londinense organizó este jueves en su ciudad deportiva y, en una conversación con medios españoles, habló sobre su estado físico, la celebración de la primera Premier League de su equipo en 22 años y el duelo contra el PSG.

"Está ha sido mi primera sesión (de entrenamiento) oficial con cámaras delante, pero es verdad que vengo entrenando por mi cuenta muy fuerte. Me encuentro bien, me encuentro fuerte, creo que he hecho un trabajo muy bueno estos meses que he estado fuera para intentar volver de la mejor manera", destacó.

"El pie está olvidado y estoy mejor cada día. Físicamente estoy bien y a partir de ya soy uno más del equipo, uno más del grupo, así que estoy más que preparado para ayudar al míster y en el futuro a la selección", explicó el español.

Sobre el título de liga del Arsenal, señaló: "Siento que también lo he ganado desde dentro, porque es verdad que la última parte de la temporada he estado fuera y he sufrido mucho, sobre todo en esa parte en la que el equipo no estaba tan bien".

"Ha sido una gozada poder ver cómo lo han vivido todos los compañeros, todos los aficionados, porque han sido muchos años de sufrimiento y también para esta generación muchos años de acabar segundos y tener que escuchar muchas cosas por parte de los vecinos. Por fin, romper esa racha y devolverle a la gente todo ese cariño con un título es muy bonito", añadió.

Durante la celebración del equipo, Merino fue de los más activos y de los que más saltos dio junto a sus compañeros.

"Esa fue la prueba de fuego definitiva (ríe). Si aguantaba mi pie los saltos, aguantaba cualquier cosa. Pero, en serio, me encuentro muy cómodo, muy a gusto con el balón, con el campo, el pie está respondiendo de la mejor manera, ya ni pienso en él", insistió.

Sobre la final contra el Paris Saint Germain, el centrocampista español comentó: "Correr mucho nos conviene, eso va a pasar sí o sí. Ellos son un equipo muy agresivo, un equipo que salta a la presión de manera muy valiente y que va a querer llevar el partido a un ritmo muy alto".

"Creo que ya se vio el año pasado en las semifinales, que fuimos de tú a tú, con dos partidos de un nivel altísimo, y creo que ahora va a ser más de lo mismo. Somos dos equipos que van a por ello. Ojalá se puedan ver goles y una victoria del Arsenal", subrayó.

El futbolista español también habló de su experiencia pasada con Luis Enrique, técnico del PSG.

"Fue muy buena. Es un entrenador espectacular, que va de frente, que no va a ir por la espalda. Todo lo que te tiene que decir, tanto bueno como malo, te lo dice muy claro. A nivel de entrenador es uno de los mejores del mundo, solo hay que ver cómo juega el equipo, cómo tiene a todo el mundo enganchado, que estrellas como Dembelé, Doué, están salivando por hacer una presión. Eso solo entrenadores de primer nivel lo pueden conseguir", aseguró.