Morgan Rogers, nombrado mejor jugador de la temporada de la Liga Europa

El máximo organismo del fútbol europeo anunció, además, el once ideal de la competición, en el que aparen nombres como el del portero argentino 'Dibu' Martínez, el del defensa español del Celta de Vigo Óscar Mingueza o el del atacante brasieño del Betis Antony.

Concluida la Liga Europa con la victoria del Aston Villa de Unai Emery frente al Friburgo (0-3) en la final, el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA dio a conocer el mejor jugador de la competición, el futbolista revelación, el once ideal y el mejor gol de la presente temporada.

A sus 23 años, Morgan Rogers, atacante del Aston Villa, fue designado como mejor jugador de la temporada tras destacar como pieza clave de su equipo en la consecución del título frente al Friburgo, anotando en el minuto 58 el tercer gol de la final de Estambul.

El jugador inglés cerró la competición con tres tantos, cinco asistencias y 1.088 minutos jugados.

Asimismo, el mediocentro suizo del Friburgo Johan Manzambi fue nombrado jugador revelación. Con 20 años, el internacional suizo destacó como jugador emergente por sus actuaciones a lo largo de la temporada, en la que disputó un total de 15 partidos de Liga Europa, marcó dos goles y dio dos asistencias.

En cuanto al once ideal de la competición, el Aston Villa, como vigente campeón, destaca por encima de los demás participantes con un total de cuatro jugadores seleccionados, por dos del Friburgo, dos del Nottingham Forest, uno del Celta de Vigo, uno del Betis y uno del Braga.

Portero: Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensas: Victor Gómez (Braga), Matthias Ginter (Friburgo), Morato (Nottingham Forest) y Óscar Mingueza (Celta).

Centrocampistas: Maximilian Eggestein (Friburgo), John McGinn (Aston Villa) y Morgan Rogers (Aston Villa).

Delanteros: Antony (Real Betis), Igor Jesus (Nottingham Forest) y Emiliano Buendía (Aston Villa).

Por último, la UEFA escogió el golazo de volea del noruego del Celta de Vigo, Jones El-Abdellaoui, frente al Ludogorets en la fase de grupos como mejor tanto de la competición.

El disparo desde el centro del campo del extremo del Utrecht Miguel Rodríguez contra el Real Betis quedó en segundo lugar y la potente volea de Sandro Lauper con el Young Boys en Stuttgart, en tercero.