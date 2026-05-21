Mulino ya no irá a Canadá al debut de Panamá en el Mundial 2026

Mulino manifestó durante su conferencia de prensa semanal que disfrutará desde Panamá el espectáculo deportivo, que sus connacionales podrán disfrutar en unas pantallas gigantes que el Gobierno instalará en varios puntos del país.

"Anuncio que el gobierno nacional proporcionará pantallas gigantes de televisión en distintos puntos del país para ver los juegos del Mundial (...) como la inmensa mayoría de panameños, igualmente seguiré esos juegos y apoyaré a nuestra selección con todo, pero no viajaré a Toronto al juego inaugural y me quedo participando en Panamá de estas actividades juntos", dijo Mulino.

Panamá, ubicada en el grupo L del Mundial de 2026 que se disputará entre junio y julio en Canadá, México y Estados Unidos, debutará el 17 de junio frente a Ghana, para luego enfrentar a Croacia y a Inglaterra, el 23 y 27 de junio respectivamente, en la fase de grupos.

Está previsto que la delegación panameña parta rumbo a Toronto (Canadá) el 7 de junio próximo, marcando su llegada oficial a la Copa del Mundo 2026, la segunda que disputará Panamá en su historia después de Rusia 2018.

Antes del Mundial Panamá tiene programados un partido ante Brasil, el 31 de mayo en el estadio Maracaná, en lo que marcará la despedida de la selección pentacampeona del mundo antes del torneo, y el 3 de junio, cuando la roja centroamericana se despida de su afición frente a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la capital panameña.