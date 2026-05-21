'Pacha' Espino: "Hay opciones de levantar el título"

'Pacha' Espino, de 34 años, cumple su tercera temporada en el Rayo español, con el que esta campaña lleva acumulados 2.331 minutos en 44 partidos oficiales.

"Estamos haciendo un final de temporada increíble. En otro momento no lo imaginábamos pero a ver si podemos meternos en Europa otra vez vía Liga y ganamos la final de la Liga Conferencia", dijo el lateral uruguayo, en el 'Día de medios' del Rayo Vallecano organizado con motivo de la final continental.

"La final será complicada. Sólo hay un partido, no hay dos, no juegas en casa, pero habrá mucha gente y será un partido de momentos. En los momentos malos esperamos pasarlo lo mejor posible y los buenos aprovecharlos. Hay opciones de levantar el titulo, venimos en un momento increíble todos y eso hace que el equipo esté muy bien", señaló.

El futbolista uruguayo, que llegó al Rayo en 2023, se integró desde el primer momento en el vestuario rayista, del que destaca la unión que existe.

"Cuando vine, ellos estaban empezando a hacer historia. Hicieron dos años increíbles antes. Yo ahora estoy acompañando lo que ha dejado el 'Choco' (Oscar) Trejo de legado, que no haya nadie por encima de nadie en el vestuario y tratar de estar unidos todos siempre", concluyó.

El Rayo Vallecano y el Crystal Palace disputarán la final de la Liga Conferencia el próximo 27 de mayo en Leipzig (Alemania).

Además, en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), el equipo de Íñigo Pérez es octavo, con 47 puntos, uno menos que el Getafe, que ocupa la séptima posición, última que da derecho a las competiciones europeas en la próxima temporada. Su rival será el Alavés, tres puntos por encima de la zona de descenso.