10 datos de la jornada 38

1 – El Girona desciende tras 8 jornadas seguidas sin ganar

El Girona se cayó en las últimas ocho jornadas, cuando siguió un camino descendente que ha desembocado en la categoría inferior, con apenas cuatro puntos sumados de los últimos 24 y con un empate definitivo ante el Elche en Montilivi (1-1). Ha ganado sólo tres de sus 18 encuentros finales en LaLiga EA Sports.

2 – El Elche se salva con 5 triunfos y 2 empates en las últimas 10 jornadas

La igualada en Montilivi salvó al Elche, cuya reacción viene de más atrás, cuando enlazó tres triunfos seguidos entre el 11 y el 22 de abril. Ha ganado cinco de sus últimos diez encuentros. Indispensable para continuar en la máxima categoría, además de otros dos empates. Sólo ha perdido tres de esos diez duelos más recientes.

3 – El Mallorca de Demichelis: 1 victoria insuficiente después de 2 derrotas

Dos derrotas consecutivas, contra el Getafe (3-1) y, sobre todo, el Levante (2-0), transformaron este sábado en un triunfo insuficiente para la permanencia el 3-0 con el que doblegó al Oviedo en su estadio. Vuelve a Segunda División un lustro después.

4 – La permanencia del Levante… Y Carlos Espí

El Levante confirmó este sábado su permanencia en LaLiga EA Sports, después de salir del descenso la pasada jornada. Carlos Espí marcó un nuevo gol ante el Betis, el décimo del delantero para el equipo azulgrana en las últimas doce citas de la competición, aunque no valió para puntuar ante el conjunto verdiblanco, que se impuso por 2-1.

5 – Ilaix Moriba y 2 goles que valen la Liga Europa para el Celta

Goleador en el triunfo por 2-3 ante el Valencia en Mestalla y en el 1-0 de este sábado contra el Sevilla en Balaídos, los dos únicos tantos de esta Liga de Ilaix Moriba han sido imprescindibles para dos victorias del Celta, que continuará en la Liga Europa.

6 – El Getafe volverá a Europa 6 años después

Ganador por 1-0 ante Osasuna, con un gol de Luis Milla, el Getafe retornó a competición europea después de un lustro. Su último encuentro en torneos continentales databa de 2020 ante el Inter en la Liga Europa. Ahora jugará la Liga Conferencia.

7 – Lewandowski se despide de LaLiga con 83 goles

Robert Lewandowski disputó su último encuentro en LaLiga EA Sports con un gol en la derrota del Barcelona ante el Valencia (3-1). Se va del campeonato español con 83 tantos a lo largo de cuatro cursos, de los que fue campeón en tres ocasiones.

8 – Arbeloa y el adiós al Real Madrid en LaLiga: 13 victorias, 2 empates y 4 derrotas

Álvaro Arbeloa se despidió del Real Madrid en LaLiga EA Sports, con trece victorias -la última por 4-2 ante el Athletic-, dos empates y cuatro derrotas, en las 19 citas que ha dirigido al conjunto blanco, con un total de 41 puntos de 57 posibles. Xabi Alonso sumó 14 triunfos, concedió tres igualadas y perdió dos choques en las primeras 19 jornadas del torneo. Logró 45 de 57.

9 – La Real Sociedad, sin victorias desde que fue campeón de la Copa del Rey

Desde la conquista de la Copa del Rey, el pasado 18 de abril en los penaltis frente al Atlético de Madrid, la Real Sociedad no ha vuelto a ganar en LaLiga EA Sports, en ninguna de las últimas siete jornadas. Este sábado igualó 1-1 con el Espanyol.

10 – Toni Martínez, 9 goles para el Alavés en las últimas 10 jornadas

El Alavés cayó por 1-2 con el Rayo Vallecano, pese a un nuevo gol para el conjunto blanquiazul de Toni Martínez, autor de nueve tantos en las últimas diez citas, con la continuidad en la máxima categoría del fútbol español en la próxima temporada.