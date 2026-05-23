3-0. Tres goles de Kane para el doblete del Bayern

Los tres goles se produjeron en la segunda parte y el marcador resulta un tanto engañoso frente a lo que se había visto en la primera parte en la que el Stuttgart había hecho un muy buen partido.

El Stuttgart salió al campo con una presión alta muy agresiva con la que logró complicarle la vida al Bayern que tuvo dificultades para salir jugando de su propia mitad lo que llevaba con frecuencia a que tuviera que recurrir a pelotazos largos que muchas veces no encontraban destinatario.

Las ocasiones de gol a lo largo de la primera parte fueron escasas, pero las primeras las tuvo el Stuttgart, ambas en los pies de Maximilian Mittelstädt, primero en el minuto 9 con un remate a la red exterior dentro del área, a pese Deniz Undav, y luego en el 17 con un disparo de media distancia que el meta Jonas Urbig tuvo que desviar a saque de esquina.

Del lado del Bayern, hubo una llegada clara en el 37 con un remate desde lejos de Josips Stasinic que Alexander Nübel paró con los puños.

La intensidad del Stuttgart, que le permitía ganar muchos segundos balones, le daba problemas al Bayern que, sin embargo, se fue en ventaja en el minuto 55 -con un cabezazo de Harry Kane- en la primera jugada de ataque ordenada que lograron tejer los dirigidos por Vincent Kompany.

Joshua Kimmich cobró una falta en el centro del campo con un pase corto a Michael Olise que ganó la raya de fondo para lanzar un centro que le permitió a Kane definir desde corta distancia.

El Bayern estuvo a punto de aumentar poco después de que se reiniciara el partido -tras una pausa de cinco minutos por problemas de visibilidad debido a bengalas encendidas en la tribuna- con un remate de Luis Díaz que paró a medias Nübel para que luego Konrad Laimer remata por encima al ganar el rebote.

El gol cambió el partido y el Bayern empezó a dar muestras de sentirse mejor en el campo y el Stuttgart pareció acusar el esfuerzo realizado e la primera parte.

El segundo gol llegó en el 80, otra vez marcado por Kane con un remate raso tras un giro dentro del área a pase de Luis Díaz. La jugada se había iniciado con un remate del propio Kane al poste después del cual el Bayern ganó el rebote.

El tercero vino en el descuento cuando Kane convirtió un penalti que había producido por una mano de Angelo Stiller al tratar de cortar un centro de Olise.

3 Bayern: Urbig; Stasinic (Ito, 95), Upamecano, Tah, Laimer (Bischof, 95); Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 90); Olise (Guerreiro, 95), Musiala (Karl, 76), Luis Díaz; Kane.

0 VfB Stuttgart: Nübel; Jaquez, Chabot, Hendriks ; Leweling, Chema (Nartey, 84), Stiller, Mittelstädt; Undav, Führich (El Khannouss, 78); Demirovic (Tiago Toman, 84).

Goles: 1-0 (min 55, Kane), 2-0 (min 80, Kane), 3-0 (min 92, Kane de penalti)

Árbitro: Sven Jablonski. Amonestó a Führich, Chabot

Incidencias: final de la Copa de Alemania disputada en el Estadio Olímpico de Berlín.