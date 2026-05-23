El último entrenamiento del Atlético de Madrid, con las ocho ausencias

A la espera de si Almada está apto o no para jugar en el estadio de la Cerámica, los otros ocho jugadores están indisponibles para Diego Simeone en el cierre del curso, en el que se juega la tercera plaza de la tabla de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) contra el Villarreal en un duelo directo.

Al conjunto rojiblanco, igualado a 69 puntos con su rival de este domingo, le vale con el empate para concluir en el podio de la clasificación por detrás de Barcelona y Real Madrid.

Julián Alvarez, Giménez y Cardoso son baja por sendos esguinces de tobillo, mientras que Molina, Barrios, Nico González y Rodrigo Mendoza están fuera de acción por lesiones musculares.

Esas ausencias, más la sanción de Le Normand por ciclo de cinco tarjetas amarillas, deja de nuevo a Simeone, al igual que los anteriores dos encuentros, con 15 jugadores disponibles del primer equipo, si finalmente cuenta con Almada, para armar el once y la convocatoria, en la que se prevé la presencia de numerosos jugadores del filial de Primera Federación.

El once titular, previsiblemente, estará formado por Juan Musso, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Obed Vargas, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Antoine Griezmann, en su último encuentro con el Atlético de Madrid, y Ademola Lookman, en la delantera.