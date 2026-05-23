Los momentos de la jornada 38

Dani Carvajal no pudo contener las lágrimas cuando cumplido el minuto ochenta y dos del encuentro que enfrentó este sábado al Real Madrid con el Athletic Club en el Santiago Bernabéu y que puso fin a la trayectoria profesional del capitán del conjunto blanco.

Una despedida en la que el lateral internacional español, que cierra su carrera con un total de 27 títulos, entre ellos 6 Ligas de Campeones, pareció querer reivindicar la importancia de la cantera al asistir a Gonzalo, uno de los jóvenes procedentes de la 'Fábrica', en el gol que abrió la victoria (4-2) del Real Madrid.

El dramatismo de la última jornada, en la que un mínimo detalle puede decidir el destino no ya de uno, sino de varios equipos, quedó condensada en un acción, el disparo que el jugador francés del Girona, Thomas Lemar, estrelló a diez minutos para la conclusión en el larguero con empate (1-1) el marcador.

Con el portero del Elche ya batido el destino quiso que el disparo desde la frontal del área de Lemar acabase repelido por el travesaño, lo que no sólo condenó al descenso al Girona, al que sólo le valía ganar, sino que certificó la permanencia del Elche y del Osasuna, que hubiera descendido si el balón hubiera entrado en la portería

Quien si marcó, para redondear una temporada inigualable a título individual, fue el delantero kosovar del Mallorca Vedar Muriqui, segundo máximo goleador del campeonato con veintitrés dianas, que no sirvieron para que el conjunto balear pudiera salvar la categoría.

Obligado a ganar y a esperar resultados de terceros para lograr la permanencia, el equipo bermellón no pudo obrar el milagro pese a vencer por 3-0 al Oviedo con un gol final de Muriqi, que pateó con rabia el balón tras tocar las mallas consciente de que no había nada que celebrar.

Todo lo contrario que el joven delantero del Levante Carlos Espí, de tan sólo 20 años, que ratificó su condición como una de la grandes revelaciones del curso, con un gol en el campo del Betis, que si bien no sirvió para evitar la derrota (2-1) del conjunto 'granota', puede llevar al atacante valenciano al próximo Mundial.

Argumentos no le faltan a Espí para soñar con formar parte de la lista de convocados que anunciará el próximo lunes el seleccionador español Luis de la Fuente, ya que la salvación del Levante es incomprensible sin los once tantos, todos ellos anotadas en los últimos cinco meses, con los que ha cerrado su debut en Primera División el espigado delantero.

Si Espí ha supuesto todo un descubrimiento, la temporada firmada por Luis Milla supone la confirmación del jugador del Getafe como uno de los mejores centrocampistas de LaLiga EA Sports, gracias a su visión de juego, como atestiguan sus diez asistencias, e inteligencia.

Cualidades a las que Luis Milla sumó en esta última jornada una hasta ahora desconocida, su faceta como goleador, tras anotar a los cincuenta y nueve minutos el gol de la victoria (1-0) del Getafe sobre el Osasuna que sirvió para certificar el regreso, seis años después, del conjunto azulón a las competiciones europeas.