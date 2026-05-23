Mohamed VI indulta a los hinchas senegaleses condenados por disturbios en Copa de África

Mediante esta decisión, el monarca subrayó la profundidad de los lazos de amistad, fraternidad y cooperación que unen a Marruecos y Senegal, según un comunicado del Gabinete Real recogido por la agencia de noticias marroquí MAP.

"Esta gracia refleja además la continuidad de los valores fundamentales de la identidad marroquí, entre los cuales destacan la clemencia, la benevolencia, la generosidad y el espíritu de tolerancia", añade la nota.

Asimismo, el monarca expresó sus "sinceros deseos" al presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, con motivo de la festividad.

Un total de 18 aficionados senegaleses, junto a un ciudadano franco-argelino, fueron detenidos el pasado 18 de enero acusados de vandalismo en la final de la CAN disputada en Rabat. Fueron condenados a penas de hasta un año de cárcel, sentencia que fue confirmada en abril por el Tribunal de Apelación de la capital, mientras que tres de los hinchas fueron liberados tras cumplir una pena de tres meses.

Los aficionados fueron condenados por cargos como violencia, destrucción de instalaciones deportivas e intrusión en el terreno de juego durante la final, celebrada en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.

La Fiscalía marroquí había calculado en 4,87 millones de dirhams (unos 451.000 euros) los daños causados en el estadio por los disturbios que estallaron tras un penalti pitado contra Senegal -fallado después por Marruecos- en el partido que los Leones del Atlas perdieron 1-0 en la prórroga.

El polémico penalti provocó que Senegal abandonara temporalmente el campo en protesta contra el árbitro, mientras sus aficionados provocaron disturbios.

Senegal se proclamó campeón de África en el terreno de juego, pero el pasado 17 de marzo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó la Copa y se la otorgó a Marruecos como castigo al amago de retirada de los Leones de Teranga.

Senegal ha recurrido esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Marruecos y Senegal mantienen relaciones estratégicas e históricas, así como sólidos vínculos religiosos. Cada año, cientos de peregrinos senegaleses visitan Marruecos para reforzar sus lazos espirituales con la cofradía Tijaniya, fundada en la ciudad de Fez.