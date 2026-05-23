Villarreal y Atlético vivirán un duelo por la tercera plaza y con ilustres despedidas

El Villarreal, tras asegurarse la plaza para la Liga de Campeones, ha cosechado malos resultados en las últimas jornadas, lo que le ha impedido certificar un tercer puesto que tenía en la mano y que ahora logrará sólo en el caso de derrotar al Atlético, ya que cualquier otro resultado provocará que sea el conjunto rojiblanco el que ocupe el último cajón del podio liguero.

Marcelino, que se despedirá ante los suyos, pondrá fin a siete temporadas en el conjunto castellonense, en dos etapas distintas, y tratará de hacerlo con una victoria ante un rival al que no han derrotado en La Cerámica en los últimos siete años.

El técnico asturiano cuenta para este duelo con las bajas de Santi Comesaña y Juan Foyth, mientras que mantendrá la duda de Gerard Moreno. Es probable que les dé la titularidad a Parejo y Alfonso Pedraza para que puedan defender por ultima vez la camiseta del Villarreal.

La victoria de la primera vuelta por 2-0 en el Metropolitano da el beneficio del empate al Atlético, que ha terminado entre los tres primeros de la tabla en 12 de las 13 campañas enteras que lo ha dirigido Diego Simeone. La única excepción fue en 2023-2024, cuando el Girona fue tercero y él quedó cuarto. En el resto, incluidos dos campeonatos, estuvo entre las tres primeras posiciones.

Es el objetivo que le resta en este ejercicio, a remolque del Villarreal hasta la pasada semana, cuando el Atlético se impuso por 1-0 al Girona y su adversario de este domingo cayó por 2-0 contra el Rayo en Vallecas para desembocar en la última cita con 69 puntos, después de dos derrotas seguidas de equipo amarillo y dos triunfos consecutivos rojiblancos.

Ya sí es el último partido de Antoine Griezmann con el Atlético. El 501 de 10 temporadas en el club rojiblanco, del que se irá como el máximo goleador de todos los tiempos, dentro de la leyenda absoluta, antes de su nueva aventura en el Orlando City.

Ya se despidió de su gente, su afición y su estadio el pasado domingo en el Metropolitano. Este domingo jugará por última vez de rojiblanco, también a las órdenes de Diego Simeone, el técnico que lo dirigió a cotas superiores, con el que más lució, más jugó, más goleó y más triunfó.

El atacante francés será titular en el ataque. A su lado, Ademola Lookman. Alexander Sorloth repetirá suplencia, como ya le ocurrió contra Osasuna y contra el Girona, por más que no esté disponible Julián Alvarez, por un esguince de tobillo.

El campeón del mundo argentino, rumbo al Mundial 2026, es una de las ocho bajas confirmadas que tiene el Atlético, junto a José María Giménez, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, Nico González y Johnny Cardoso, por lesión, además de Robin Le Normand, que cumplirá sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas. Julián Álvarez se pierde el cuarto de los últimos cinco duelos tras resentirse del tobillo ante el Arsenal.

La portería será para Juan Musso, dentro de los turnos que ha confeccionado Simeone entre Oblak y él en los últimos cuatro encuentros de esta campaña. El esloveno jugó en casa contra el Celta y el Girona y el argentino fuera ante Osasuna y ahora frente al Villarreal.

Los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección y Obed Vargas y los extremos Giuliano Simeone y Álex Baena, reencontrado con ‘su’ Villarreal, completan la alineación probable de Simeone, que tendrá en el banquillo sólo tres o cuatro jugadores más del primer equipo, Jan Oblak, Clement Lenglet y Sorloth, además de Almada si está disponible, con lo que deberá convocar a varios jóvenes del filial.

Villarreal: Arnau Tenas, Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Parejo, Gueye, Nicolas Pepe, Moleiro; Ayozé y Mikautadze.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Vargas, Koke, Baena; Griezmann y Lookman.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano)