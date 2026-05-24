24 de mayo de 2026 a la - 14:35
El partido 60 del curso del Crystal Palace, con 21 triunfos, 19 empates y 19 derrotas
Madrid, 24 may (EFE).- El Crystal Palace llegará al encuentro por el título de la Liga Conferencia contra el Rayo Vallecano después 21 victorias, 19 empates y 19 derrotas a lo largo de sus 59 choques entre todas las competiciones, en los que sumó 75 goles a favor y 69 en contra, además de proclamarse campeón de la ‘Community Shield’ inglesa.
Nueve de sus victorias son en concreto en la Liga Conferencia, con cuatro empates, tres derrotas, 26 tantos a su favor y 12 en contra.
En el total de la campaña, el conjunto londinense ha logrado mantener su portería a cero en 20 de sus 59 duelos. A la vez, se quedó sin batir la portería contraria en quince de ellos.
Su máximo goleador es Ismaila Sarr, con 21 goles, nueve de ellos en la Liga Conferencia. EFE.