El partido 60 del curso del Crystal Palace, con 21 triunfos, 19 empates y 19 derrotas

Madrid, 24 may (EFE).- El Crystal Palace llegará al encuentro por el título de la Liga Conferencia contra el Rayo Vallecano después 21 victorias, 19 empates y 19 derrotas a lo largo de sus 59 choques entre todas las competiciones, en los que sumó 75 goles a favor y 69 en contra, además de proclamarse campeón de la ‘Community Shield’ inglesa.