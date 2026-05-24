El Rayo Vallecano, el milagro de un club atípico y en ebullición permanente

A nivel deportivo, el Rayo Vallecano vive el mejor momento deportivo de sus 102 años de historia. Esta temporada ha logrado la permanencia en Primera de manera holgada, finalizando en la octava posición y peleando por Europa hasta el último segundo, y el próximo curso disputará su sexta campaña consecutiva en la máxima categoría, algo que nunca había logrado. A ese logro se une el buen rendimiento que está ofreciendo en la Liga Conferencia con la clasificación para la final.

Sin embargo, todas esas luces contrastan con las sombras que, como club, tiene la entidad que preside Raúl Martín Presa, al que en cada partido en casa la afición pide su dimisión. De hecho, ‘Presa, vete ya’ es un cántico recurrente desde hace años que se escucha en cada partido que juega el equipo.

El enfado de la afición con Presa es por su poca empatía con la afición y con los valores que se transmiten desde el barrio y con la gestión del club. Este descontento puede resumirse en los continuos descensos de los filiales, el abandono de la sección femenina, el poco mantenimiento del estadio y la Ciudad Deportiva, el precio de los abonos, la compra de entradas sólo de forma presencial, el descuido con la fundación o las trabas que pone a cada iniciativa que parte desde la afición.

Esta temporada, uno de los asuntos más candentes ha sido el del estadio. Presa quiere uno nuevo, más grande, en otra ubicación, y la afición lo que quiere es una reforma pero que se mantenga en el mismo emplazamiento, en el corazón del barrio. Al final, la Comunidad de Madrid, su propietaria, ha asegurado que el estadio no se moverá pero que debe sufrir una profunda renovación. Aun así, el problema parece encallado.

Ese desgaste por el clima social y tanto asunto extradeportivo ha propiciado que hasta el propio Íñigo Pérez, que aún no ha renovado y acaba contrato el 30 de junio, sea consciente de que este es un club especial que día a día te va consumiendo.

“Para ser entrenador del Rayo hacen falta muchas cosas. Aquí necesitas un tipo de energía diferente que necesitas que se regenere de manera urgente y rápida”, declaró Pérez recientemente.

El milagro del Rayo es mayúsculo. Cuenta con el cuarto presupuesto más bajo de la Primera División española aunque lleva años codeándose entre los más grandes para llevar el nombre de Vallecas por toda Europa.

La afición vallecana está muy arraigada con su club y su principal característica es la solidaridad que muestra con todas las causas sociales para no dejar a nadie atrás. La última prueba es la organización y rápida respuesta que han tenido para ayudar a los aficionados estafados con el viaje a Leipzig. Se pusieron en marcha por medio de las redes sociales para dar a conocer el problema y hasta algunos jugadores contribuyeron donando dinero para poder cumplir ese sueño de llegar a Alemania de los afectados.

Más de once mil aficionados del Rayo estarán en las gradas del Red Bull Arena de Leipzig. De Vallecas a Alemania. Un barrio humilde que nunca para de soñar.