El Spirit de Claudia Martínez se queda con el subcampeonato

En un partido de volteretas, las Águilas del América ganaron el primer título internacional de su historia con una brillante actuación de la delantera brasileña Geyse da Silva, que marcó dos goles y dio una asistencia para el triunfo sobre Washington Spirit, que tuvo a la paraguaya Claudia Martínez en el banco y que ingresó al minuto 68 en reemplazo de Trinity Rodman.

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Además del título, el América, dirigido por el español Ángel Villacampa, consiguió su boleto para la primera edición del Mundial de Clubes femenino, que se jugará en 2028. “Estoy muy contenta de formar parte del nuevo Mundial de Clubes”, dijo la sevillana Irene Guerrero.

La campeona del mundo con España en 2023 señaló que ganaron esta final porque fueron “contundentes con el balón e intensas en la presión” y, sobre todo, por “dar todo por la compañera”.

Las Águilas mexicanas tuvieron una cómoda ventaja de 2-0 en el primer tiempo con goles de Aylin Aviléz al minuto 22 y de Geyse al 27’.

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Washington Spirit emprendió la reacción al 30’ con el 2-1 que firmó la italiana Sofia Cantore, delantera ganadora de tres Ligas y tres Copas con Juventus de Turín.

La remontada de 3-2 se concretó después del descanso con un doblete de la marfileña Rosemonde Kouassi, al 46’ y al 58’. El 3-3 de América fue obra de Geyse, al 61’. La española Irene Guerrero entró de cambio al 60’ y marcó el 4-3 al 79’.

La semana anterior, Geyse y Guerrero guiaron al América a la coronación del torneo Clausura 2026 de la liga mexicana. Dos años atrás, la brasileña y la española ganaron juntas la Copa de Inglaterra con el Manchester United. El 5-3 definitivo fue obra de Scarlett Camberos, a pase de Geyse al 96’.

La brasileña es bicampeona de la Concachampions femenina. En 2025 conquistó la primera edición con el Gotham estadounidense.

A primera hora, en el partido por el tercer lugar, el Pachuca goleó 3-0 al Gotham. Las Tuzas ganaron con un doblete de la histórica delantera mexicana Charlyn Corral, a los minutos 12 y 38’, y un gol de la brasileña Aline Gomes, al 84’.

El Gotham fue campeón en 2025 de la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf.