Nashville y Vancouver se quedan al frente de la MLS durante el parón del Mundial

Nashville se puso con 33 puntos en la tabla del Este tras superar por 2-1 al New York City. Los 'Boys in Gold' se adelantaron con un cabezazo del colombiano Jeisson Palacios tras un córner servido por el argentino Cristian Espinoza.

El también argentino Nico Fernández igualó el encuentro de penalti para los neoyorquinos, pero el ghanés Maxwell Woledzi, asistido por el hondureño Bryan Acosta, puso el 2-1 definitivo a la vuelta de vestuarios.

Nashville está cinco puntos por encima del Inter Miami, que este domingo recibirá al Philadelphia en uno de los últimos partidos antes del parón de siete semanas que la MLS enfrenta por la Copa del Mundo.

En el Oeste, Vancouver venció por 2-4 al San Diego para seguir en lo alto del Oeste con 32 puntos. El ecuatoriano Bruno Caicedo fue autor del tercer gol de los canadienses, con doblete de Brian White.

Con los mismos puntos que Vancouver, pero con un partido más, San Jose comparte el liderato del Oeste tras derrotar por 1-3 a los Portland Timbers con doblete de Preston Judd. El brasileño anotó la única diana de los Timbers.

En otros partidos destacados de la jornada, el Cincinnati derrotó por 6-2 al Orlando City tras remontar el gol inicial del argentino Martín Ojeda, autor de un doblete. El brasileño Evander fue clave en la goleada local con dos goles y tres asistencias.

Los New York Red Bulls se impusieron por 1-2 al Sporting Kansas City con un doblete del internacional mexicano Jorge Ruvalcaba, mientras que el colombiano Mauricio González logró el empate 1-1 para el Minnesota United en el añadido frente al Real Salt Lake.

Y el Montreal, que perdía desde el minuto 9 en Washington, firmó un empate 4-4 con dos goles en los minutos 94 y 96.