Brasil sueña en grande un año después de la llegada de Ancelotti, dice la CBF

"Un año después, seguimos juntos, más fuertes y unidos, y soñando en grande", afirmó el órgano rector del fútbol brasileño en el mensaje en el que celebró el primer aniversario de Ancelotti como seleccionador.

De acuerdo con la CBF, la Canarinha y Ancelotti ahora están trabajando juntos por nuevos capítulos de gloria para la pentacampeona del mundo.

"Y ahora la concentración total es en el Mundial 2026. Vamos rumbo al sexto título", afirmó el organismo exactamente una semana después de que Ancelotti anunciara la lista de 26 jugadores convocados para la competición, entre los que incluyó a Neymar, Vinícius Junior y Raphinha.

Según la CBF, la historia de la selección brasileña al lado de Ancelotti está lejos de acabar debido a que el contrato con el técnico fue renovado hasta 2030 para continuar "juntos en el intento de escribir una historia inolvidable".

En los diez partidos que ha disputado bajo el comando de Ancelotti, Brasil acumula cinco victorias, dos empates y tres derrotas, así como 18 goles a favor y ocho en contra.

Su llegada puso fin a un largo período de inestabilidad en la Canarinha, desde que Croacia la eliminó en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, en el que tres técnicos se relevaron en el comando del equipo con resultados decepcionantes.

Desde la renuncia de Tite tras la eliminación en el Mundial, Brasil actuó bajo la dirección de los interinos Ramon Menezes (123 días) y Fernando Diniz (185 días) y del titular Dorival Junior, que solo duró cuatro meses en el cargo.

Además de cumplir su primer objetivo, que fue garantizar el cupo de Brasil en el Mundial de 2026, Ancelotti consiguió estabilizar una defensa que dejaba mucho que desear y le dio credibilidad a un grupo bastante cuestionado.

El segundo año de trabajo del italiano en Brasil comienza el miércoles, cuando la selección se concentra en el centro de alto rendimiento de la CBF en la ciudad serrana de Teresópolis para iniciar su preparación para el Mundial.

Tras cuatro días de entrenamientos en Teresópolis, Brasil disputará el próximo domingo un amistoso con Panamá que le servirá para despedirse de sus hinchas en el Maracaná y al día siguiente viaja a la ciudad estadounidense de Nueva Jersey, en donde se concentrará durante la fase de grupos del Mundial.