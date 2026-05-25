Fútbol Internacional
25 de mayo de 2026 a la - 06:15

El Betis no ejercerá la cláusula de renovación del defensor suizo Ricardo Rodríguez

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Sevilla, 25 may (EFE).- El Betis ha decidido no ejercer la cláusula de renovación por una temporada que prevé el contrato del defensor suizo Ricardo Rodríguez que, por consiguiente, obtendrá su carta de libertad el próximo 30 de junio, según han confirmado a EFE fuentes del club sevillano.

Por EFE

Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo de 33 años que posee también la nacionalidad chilena, se incorporó al Betis en el verano de 2024 como agente libre, procedente del Torino italiano, y ha disputado 68 encuentros oficiales en sus dos temporadas en España, en los que no ha marcado ningún gol y ha repartido tres asistencias.

El futbolista zuriqués, que integra la lista de Suiza para disputar el que será su cuarto Mundial, de formó en el FC Zurich de su ciudad natal pero ha pasado la mayor parte de su carrera en Alemania -militó seis temporadas en el Wolfsburgo- e Italia, donde jugó dos campañas con el Milan y cuatro con el Torino.