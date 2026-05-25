El Betis no ejercerá la cláusula de renovación del defensor suizo Ricardo Rodríguez

Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo de 33 años que posee también la nacionalidad chilena, se incorporó al Betis en el verano de 2024 como agente libre, procedente del Torino italiano, y ha disputado 68 encuentros oficiales en sus dos temporadas en España, en los que no ha marcado ningún gol y ha repartido tres asistencias.

El futbolista zuriqués, que integra la lista de Suiza para disputar el que será su cuarto Mundial, de formó en el FC Zurich de su ciudad natal pero ha pasado la mayor parte de su carrera en Alemania -militó seis temporadas en el Wolfsburgo- e Italia, donde jugó dos campañas con el Milan y cuatro con el Torino.