El delantero argentino Chimy Ávila quedará libre tras rescindir el Betis su contrato

Chimy Ávila, de 32 años, ya ha sido informado de que el Betis no lo mantendrá en su plantel a cambio del pago de una parte de sus emolumentos de la próxima campaña, por lo que puede negociar como agente libre su fichaje por cualquier otro equipo, según informaron a EFE fuentes del club verdiblanco.

El atacante santafesino, que lleva desde 2017 en España tras su fichaje por el Huesca procedente de San Lorenzo, llegó al Betis desde Osasuna en enero de 2024 y ha disputado con la camiseta verdiblanca 68 partidos oficiales en los que ha marcado ocho goles y ha dispensado cinco asistencias.

La de Chimy Ávila es la cuarta salida que oficializa el Betis desde que el sábado terminase la Liga, ya que días atrás confirmó la marcha de tres futbolistas que terminaban contrato: el portero Adrián San Miguel, el lateral zurdo suizo Ricardo Rodríguez y el delantero congoleño Cedric Bakambu.