Leão afirma que la última temporada en el Milan le puso a prueba "al máximo"

"Fue una temporada que puso a prueba mi estado físico y psicológico al máximo y solo quienes vivieron esto conmigo de cerca saben lo difícil que fue para mí", escribió el delantero en su perfil de la red social Instagram.

Leão, de 26 años, también agradeció "a todos los que hicieron lo posible y lo imposible para que esta temporada tomara un rumbo totalmente diferente" al que terminó teniendo.

"Que el Milan pueda volver a triunfar la próxima temporada", concluyó el internacional portugués, en medio de rumores de que podría estar a punto de dejar San Siro.

El AC Milan concluyó el domingo pasado su campaña en la Serie A en quinto lugar, a 17 puntos de su máximo rival y ganador, el Inter.

Esto supone una mejora respecto al octavo puesto alcanzado en la campaña anterior, pero sigue estando lejos de los objetivos del coloso milanés, que además vuelve a quedarse fuera de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo.

Por otro lado, este ha sido el año en el que Rafael Leão ha disputado menos partidos con el Milan, solo 31, con un balance de 10 goles y tres asistencias.

Ha sido el séptimo curso como 'rossonero' de Leão, clave en el Scudetto conseguido en 2021/22, cuando el extremo portugués fue además considerado el mejor jugador de la Liga italiana.

El ex del Lille y del Sporting se incorporará ahora a la selección de Portugal, con la que disputará el Mundial de 2026, que comenzará en junio en México, Estados Unidos y Canadá.