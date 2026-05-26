Peñarol e Independiente Santa Fe lucharán por la supervivencia

El equipo aurinegro llega a esta última fecha sin conocer el triunfo producto de tres empates y dos derrotas, por lo que en este duelo buscarán arrebatar el tercer lugar a los colombianos y obtener un cupo en la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Diego Aguirre cuentan con la buena noticia del regreso a la cancha de los jugadores laterales Franco Escobar y Maximiliano Olivera, al igual que el zaguero Lucas Ferreira mientras que las bajas serán por parte de Facundo Álvez, Nahuel Herrera, Roberto Fernández y Franco González.

En el plano local los carboneros vienen de sumar su segundo triunfo consecutivo para liderar la Serie A del Torneo Intermedio, por lo que intentarán trasladar esta racha en el Campeón del Siglo.

Por su parte, el Independiente Santa Fe, con cinco puntos, llega a la capital uruguaya con el firme objetivo de consolidar el triunfo y esperar a que el líder, el Corinthians brasileño, se imponga al Platense argentino, que suma siete unidades, y así ocupar la segunda casilla y avanzar a los dieciseisavos de final.

En otro hipotético escenario, un empate ante los uruguayos permitirá al 'expreso rojo' quedarse con una plaza en la Copa Sudamericana.

Pese a que los colombianos vienen de perder ante el Junior de Barranquilla en las semifinales del Torneo Apertura de la liga local, los comandados por el técnico uruguayo Pablo Repetto pondrán sus esperanzas en el buen momento ofensivo del experimentado jugador Hugo Rodallega quien encabeza el ataque de su equipo con dos goles.