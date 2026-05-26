Fútbol Internacional
26 de mayo de 2026 a la - 14:10

Yeremy Pino: "Aunque el Rayo sea un equipo español saldré a morder igual"

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Leipzig (Alemania), 26 may (EFE).- Yeremy Pino, delantero internacional español del Crystal Palace, declaró este martes, en la víspera de medirse al Rayo Vallecano en la final de la Liga Conferencia de fútbol, que tiene "los nervios a flor de piel", y aseguró que aunque el rival sea español saldrá "a morder igual".

Por EFE

El futbolista canario, de 23 años, cumple su primera temporada en el Crystal Palace, con el que lleva disputados 50 partidos y ha marcado cinco goles.

"Tengo los nervios a flor de piel. Es mi sexta final y la vivo con los mismos nervios que las anteriores. La Liga Conferencia es un torneo que mucha gente desprestigia pero es un título muy importante para el club y también a nivel personal y vamos a ir a por ello", dijo Pino, en conferencia de prensa.

Al rival, el Rayo Vallecano, lo conoce "bien". "Es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien y va a ser un partido muy complicado. Les he dado información de compañeros y amigos y trataremos de dar lo mejor para ganar".

"Que sea un rival español no lo hace diferente. Me dolería igual perder contra cualquiera. Aunque sea un equipo español saldré a morder. Los equipos españoles siempre suelen jugar bien, lo hacen bien en Europa y nosotros saldremos a ganar y a pelear", apuntó el delantero internacional español, que estará en el Mundial con la selección que dirige Luis de la Fuente.

"Los últimos meses llego con confianza y estar en el Mundial no lo veo con un plus pero sí algo de mucha motivación", concluyó.