Pape Gueye recibe el premio al mejor jugador africano de LaLiga

Gueye ha sido uno de los futbolistas más destacados del campeonato liguero, brillando en la medular de un Villarreal, que ha acabado conquistado la tercera posición. En LaLiga, ha jugado un total de 30 encuentros esta temporada, en los que ha marcado cinco goles y ha repartido dos asistencias.

En este 2026, Pape Gueye también brilló con su selección en la Copa Africana de Naciones, celebrada en Marruecos, torneo en el que fue nombrado el mejor jugador de la final tras anotar el único tanto del partido.

El jugador, en declaraciones facilitadas por el Villarreal, señaló: "Es un orgullo porque es la primera vez que ganó un título a nivel individual en mi carrera y estoy muy contento de representar a mi país, Senegal, aquí en LaLiga. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros y al entrenador".