Riquelme propone un pabellón de 15.000 personas y que Valdebebas sea 'la ciudad del socio'

Riquelme también anunció una treintena de medidas dirigidas a los alrededor de 100.000 afiliados del club, como la reducción de un 50 por ciento de la cuota hasta que el Real Madrid vuelva a ganar la Liga de Campeones, en el acto celebrado en una sala de Madrid para presentar el primero de los bloques de su programa electoral.

"Es la mayor transformación para el socio y por el socio en la historia del Real Madrid. Es un proyecto que por primera vez piensa en los dueños del club, no en la privatización y en vender el club. Es un proyecto por y para sus socios y un lugar para la convivencia", aseguró Riquelme para describir su oferta.

El empresario alicantino, de 37 años, llegó a la sala con chaqueta, pero rápidamente se la quitó, se remangó y, con un micrófono de diadema y un pasador de diapositivas, empezó a desgranar sus propuestas durante una media hora.

"Este es el primero de los bloques, el social, del que quiero hablar al principio de la campaña. Si no, luego los mensajes se van a perder con fichajes, a quién traes y ruido mediático, también interesante y el socio lo quiere saber, pero es tremendamente importante empezar a hablar del socio. Ya tendremos tiempo de hablar de la parte deportiva", esgrimió Riquelme para justificar que aún no haya dado a conocer posibles fichajes de entrenador y jugadores.

El candidato hizo hincapié en que su prioridad son los afiliados y hacer del club "un lugar para todos los madridistas en todo el mundo". "Es un proyecto en el que no hay improvisación, en el que venimos trabajando desde 2021", explicó.

A través de un vídeo, desveló su plan de hacer de Valdebebas "la ciudad del socio", dotándola de un nuevo pabellón -el Real Madrid Arena- de 15.000 personas para el equipo de baloncesto y conciertos.

También construiría un ágora para 25.000 personas en las que podrían seguirse los partidos del equipo en una pantalla gigante, un 'club house' de 22.000 metros cuadrados, un centro acuático exterior, un auditorio para eventos para 1.500 asistentes, once campos de fútbol, 41 pistas de pádel y tenis, seis pistas de baloncesto, zona infantil y un hotel premium donde se alojarían los socios y peñistas con precio reducido.

Otra propuesta es ampliar de 6.000 a 20.000 el aforo del estadio Alfredo di Stéfano donde juega el Castilla y el equipo femenino, del que se mostró partidario de que dispute más encuentros en el Bernabéu.

"Con nuestro proyecto, el Real Madrid, si soy presidente, volverá a ser de sus socios (...) El Real Madrid es global, pero el club es de los socios", incidió en su mensaje en contra de la privatización y de que Valdebebas sea también un espacio para este colectivo.

Además de reducir la cuota de los afiliados a la mitad hasta que el club gane la 'Champios', Riquelme es partidario de establecer un nuevo plan de cesión de abonos al club, que permitiría al abonado que ceda su asiento en un partido recuperar el 70 por ciento del precio de venta final de esa entrada y que se le pague en los siguientes siete días en efectivo, en lugar de descontarlo de la cuota del año siguiente.

Esta medida, añadió, favorecería combatir el mercadeo de entradas, después de que Riquelme reprochara la actuación de la actual directiva en este terreno: "Se quiere acabar con la reventa, pero el principal revendedor es el propio club".

El programa del candidato incluye que veinte socios puedan estar en el palco en cada partido, abrir una nueva lista de espera de nuevos abonos más transparente, descuentos de entradas en los desplazamientos, crear una agencia de viajes para socios y peñistas y una mayor transparencia en la gestión de las tribunas vip.

También habló de la necesidad de emprender un plan de digitalización del club, abrir la oficina del defensor del socio, mayor acceso a entrenamientos en fechas señaladas, recuperar el trofeo Santiago Bernabéu, un centro de leyendas del Real Madrid e instaurar el día de las peñas.

Puso énfasis además en la necesidad de proteger la identidad institucional del club para protegerlo de asuntos como el 'caso Negreira', la presunta trama de corrupción deportiva que involucra al Barcelona y al que fuera vicepresidente de los árbitros españoles.

"Una de las mayores faltas de respeto que hemos recibido como club y no ha pasado nada, ni va pasar nada por no ir a tiempo y haber levantado la mano a tiempo", reprochó a la directiva de Florentino Pérez en relación a su postura ante el caso.

Riquelme no citó en su discurso a quien ha dirigido el club durante 26 años, lo que achacó a que su campaña "está basada en el respeto, no en la confrontación". "Es un lugar de unión, no de ruptura, ni enfrentamiento", añadió el empresario, cuyo lema electoral es 'Legado y futuro'.

No obstante, en declaraciones a los medios al término del acto, volvió a reclamar un debate a Florentino Pérez para confrontar sus propuestas y que con "democracia y libertad" puedan votar los afiliados.

"Los socios son los grandes olvidados después de veinte años sin elecciones (...) Ahora viene la privatización", advirtió el presidente de Cox Energy.

En el acto, Riquelme estuvo respaldado por los miembros de la junta directiva de su candidatura, que le brindaron una cerrada ovación tras su intervención, rematada con los gritos de "¡presidente! ¡presidente!" y el himno del Real Madrid.