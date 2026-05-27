Fútbol Internacional
27 de mayo de 2026 a la - 08:25

Riquelme sobre Negreira: "No va a pasar nada, por no haber levantado la mano a tiempo"

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Madrid, 27 may (EFE).- Enrique Riquelme, candidato a la presidencia a las elecciones del Real Madrid el próximo 7 de junio, denunció este miércoles que "el caso Negreira es una de las mayores faltas de respeto" recibidas como club y que "no ha pasado nada, ni va pasar nada, por no ir a tiempo y haber levantado la mano a tiempo"

Por EFE

El empresario se expresó en el acto de presentación de su proyecto social, que incluye medidas dirigidas hacia los socios y también "de protección de la identidad institucional". "No más manipulación interesada como el caso Negreira", reclamó.

El pasado día 12, Florentino Pérez, en el acto en el que anunció la celebración de las elecciones a las que volverá a concurrir comunicó que del club iba a presentar a la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el caso Negreira para denunciar lo que definió como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".