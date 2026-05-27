Riquelme sobre Negreira: "No va a pasar nada, por no haber levantado la mano a tiempo"

El empresario se expresó en el acto de presentación de su proyecto social, que incluye medidas dirigidas hacia los socios y también "de protección de la identidad institucional". "No más manipulación interesada como el caso Negreira", reclamó.

El pasado día 12, Florentino Pérez, en el acto en el que anunció la celebración de las elecciones a las que volverá a concurrir comunicó que del club iba a presentar a la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el caso Negreira para denunciar lo que definió como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".