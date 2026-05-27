Un mercado pendiente de Julián Alvarez

El pasado domingo, tras la derrota por 5-1 contra el Villarreal, Diego Simeone, su entrenador, fue preguntado en ‘Movistar’ sobre si se veía entrenando al atacante argentino en el Atlético también la próxima campaña. “No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Ya bastante grande es para saber lo que va a hacer y tendrá su decisión tomada”, contestó el técnico.

Entre la duda que existe en el mercado de la capacidad del Barcelona para abordar una operación tan alta económicamente, que, en el mejor de los casos para el comprador, podría irse a los 150 millones de euros, Julián Alvarez es la incógnita con la que avanza el Atlético de Madrid, finalizada la temporada y ya vivo el mercado de fichajes antes del inicio del Mundial 2026.

No hay un pronunciamiento público al respecto de su futuro de Julián Alvarez, que debe concentrarse el próximo 1 de julio con la selección argentina en el centro base que tendrá la Albiceleste en Kansas durante el torneo de los torneos y que ha atravesado una temporada de vaivenes.

La ha terminado con 20 goles, nueve menos que hace un año, pero como el máximo anotador por segundo curso consecutivo del conjunto rojiblanco, aunque sin la condición tan decisiva de la primera temporada.

Solo dos jugadores han superado la barrera de los 150 millones de euros en concepto de traspaso o pago de la cláusula de rescisión en la historia del fútbol, según los registros de la web especializada ‘Transfermarkt’: Neymar, del Barcelona al París Saint-Germain por los 222 millones que exigía su salida del club azulgrana sin negociación en 2017, y Kylian Mbappé, que en el mismo año llegó al Parque de los Príncipes mediante una cesión con compra posterior de 180 millones desde el Mónaco. Este verano, Alexander Isak pasó del Newcastle al Liverpool por 145 millones de euros.

Ya está en clave Mundial Julián Alvarez, liberado por el Atlético la pasada semana para completar su recuperación para la máxima competición internacional, una vez que no iba a estar en condiciones para jugar frente al Villarreal por el esguince de tobillo del que se resintió, por forzar, en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Fue baja después contra Celta, Girona y Osasuna, además del citado Villarreal.

Su continuidad o no, a la espera de acontecimientos, marca el mercado del conjunto rojiblanco, cuya única salida concretada es Antoine Griezmann, ya fichado a partir del próximo 1 de julio por el Orlando City de la MLS estadounidense. Una baja importante, el máximo goleador de todos los tiempos del Atlético, que abre un espacio también complejo de cubrir, ya sea en el mercado o en su propia plantilla.

En su equipo hay figuras que puede desempeñar un papel parecido en el conjunto rojiblanco, como ese enlace entre el medio campo y la delantera, con capacidad para la creación, la conducción, la transición y el pase como para la finalización. Uno es Julián Alvarez. Otro Álex Baena, después de un año de adaptación que no ha alcanzado las expectativas que despertó su fichaje hace un año del Villarreal.

¿Puede el mercado ofrecer otro Griezmann? Bernardo Silva surge como opción, según avanzó el diario ‘Marca’, tras la finalización de su vínculo con el Manchester City, pero no son las mismas cualidades ni la misma posición ni la misma forma de jugar específicamente ni el mismo poder goleador del atacante francés, autor de 212 tantos en 501 partidos con el Atlético de Madrid a lo largo de diez temporadas y aún vigente, a sus 35 años, para la competición como demostró durante todo el segundo tramo de la temporada, líder, titular y trascendental.

"No hay que pensar en sustituir a Antoine (Griezmann), porque Antoine es imposible encontrar un jugador como él. Habrá que buscar otras variantes para que el equipo no sólo no se resienta, sino pueda mejorar en general y, por lo tanto, venimos teniendo una idea desde hace tiempo con lo que tenemos que hacer en consonancia con lo que piensa el entrenador (Diego Simeone) y hay que poner en práctica ese plan, pero ese plan existe", afirmó el psado 12 de mayo Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid y el encargado de abordar los fichajes.

El Atlético ya está en el mercado, con la negociación por el centrocampista internacional brasileño del Wolwerhampton Joao Gomes para su traspaso al club rojiblanco, con el convencimiento y la “obligación” de mejorar al equipo para el próximo curso y con los objetivos “claros” en la dirección deportiva.

Hay lugares por reforzar, más allá del medio centro, como la delantera, el lateral izquierdo o el centro de la defensa, más aún si se producen salidas.

“Nosotros tenemos claro que debemos trabajar con independencia de lo que pase en el Mundial. Hay que tenerlo en cuenta, hay que seguirlo, hay que saber qué contingencias puede producir, pero con calma. Hace ya un par de semanas que estamos en el mercado, hay mucho tiempo de mercado, hasta el 1 de septiembre, pero hay que dar pasos y, si se pueden acelerar, mejor", valoró el pasado domingo Alemany a 'Movistar', antes del 5-1 en Villarreal.