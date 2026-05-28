Arteta, sobre Zubimendi: "Su temporada ha sido excepcional"

El técnico español concedió una entrevista a EFE y a otros dos medios españoles en vísperas de la final de la Liga de Campeones que el Arsenal disputará contra el PSG de Luis Enrique Martínez y, en ella, puso en valor el nivel de su centrocampista, que aterrizó por primera vez en la Premier League esta campaña y que, en el curso más demandante de su carrera, ha sido suplente en los últimos partidos.

"La temporada que ha hecho es excepcional", aseveró Arteta. "Puedo poner muchos ejemplos de jugadores que han venido a esta liga a nivel top y el primer año que han hecho ha sido duro, pero Zubimendi su primera temporada ha sido impresionante".

Pese a estos halagos, Arteta es consciente del esfuerzo que Zubimendi ha hecho a lo largo de la temporada, la más exigente de su carrera, ya que nunca había jugado tantos partidos en su etapa en la Real Sociedad.

"También es verdad que ha jugado una cantidad de partidos que no había jugado nunca. Y eso ha habido un momento donde le ha puesto en un escenario difícil", aseveró.

Sobre sus cuatro suplencias consecutivas, rotas el pasado domingo con su titularidad ante el Crystal Palace en el cierre del torneo liguero, Arteta reconoció que fue una decisión "difícil", pero que en ese momento había un compañero (Myles Lewis-Skelly) que les podía ayudar mucho.

"Le hemos dado ese desahogo, ese oxígeno y ahora tenemos un partido donde le vamos a necesitar seguro", finalizó Arteta.

El Arsenal y el PSG se medirán este sábado 30 de mayo en la final del máximo torneo de clubes en Europa en Budapest.