Carrillo y Yotún lideran la lista de convocados de Perú para amistosos con Haití y España

En la convocatoria de veinticinco futbolistas hay diecinueve nombre que ya estuvieron en la primera nómina de Menezes para disputar sendos partidos amistosos en marzo contra Senegal en París y frente a Honduras en el madrileño municipio de Leganés (España).

El técnico de brasileño ha buscado la cuota de experiencia en el equipo a través del portero Pedro Gallese, el defensa Miguel Araujo, el centrocampista Yoshimar Yotún y el extremo André Carrillo, jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia 2018, el último al que clasificó Perú.

Mientras, Menezes ha vuelto a llamar jóvenes jugadores con buen desempeño en los últimos meses, a los que busca hacer un hueco en el combinado nacional, como es el caso de Bassco Soyer, del Gil Vicente portugués; Matías Lazo, de Alianza Lima; o Adrián Quiroz, de Los Chankas.

El único nombre que el brasileño se quedó sin convocar por lesión es el de Joao Grimaldo, del Sparta de Praga.

El seleccionador anticipó que buscará usar el mayor número de futbolistas posible en ambos encuentros, teniendo en cuenta que Haití les exigirá un mayor esfuerzo físico, mientras que con España auguró que deberán ser más dinámicos al tratarse de un equipo muy táctico donde deberán cubrir muy bien todos los espacios.

Menezes destacó que esta lista tiene un promedio de edad de 26 años y consideró que "hay buenos perfiles en todos los lugares". "El fútbol es muy difícil sin ser coherente. Entonces, buscamos una buena dosis de coherencia para que todos entiendan lo que estamos haciendo", señaló el técnico.

El partido amistoso de Perú frente a Haití está previsto para el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami (Estados Unidos), mientras que el 8 de junio tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla (México), el encuentro con España, que será el último de la Roja antes de jugar el Mundial de 2026.

La lista completa de 25 convocados de Perú es la siguiente:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali-COL), Alejandro Duarte (Alianza Lima) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Marcos Huamán (Alianza Lima), Alfonso Barco (Rijeka-CRO), Marcos López (Copenhague-DIN), Fabrio Gruber (Nuremberg-ALE), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar) y Oliver Sonne (Sparta Praga-CHE).

Centrocampistas: André Carrillo (Corinthians-BRA), Adrián Quiroz (Los Chankas), Erick Noriega (Gremio-BRA), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (Liga de Quito-ECU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps-CAN), Álex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente-POR), Johnny Vidales (Melgar) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona-ISR).