Íñigo Pérez: "Creo que todo este cariño es inmerecido"

El técnico navarro fue el más aclamado de la expedición rayista a su regreso a Madrid, donde decenas de aficionados aguardaban su regreso en la Terminal 2.

Entre aplausos y algún grito de ánimo pidiendo que se quedase en el Rayo, apreció el cariño mostrado por los seguidores, aunque guardó silencio cuando fue cuestionado por su futuro a partir de la próxima temporada.

"Simplemente es gratitud. Creo que es inmerecido el cariño, es exagerado. Sólo se puede agradecer cuando pase esto", dijo.

Como reconoció, el mal trago de una final perdida se va curando "poco a poco" gracias a una afición que siempre "sorprende".

Por ello, lamentó no poder brindarles el título continental, aunque valoró el mérito y el trabajo realizado a lo largo de estos años hasta alcanzar la final de Leipzig (Alemania).

"El sentimiento que tenemos es de rabia por no haber podido brindar una celebración de dos, tres días o una semana en Vallecas. Pero bueno, todo se irá mitigando y podremos vislumbrar los dos años y medio que venimos haciendo y los cinco que componen desde ascenso en Girona y darle la profundidad que merece", apostilló.

Por su parte, el director deportivo del club, David Cobeño, al ser cuestionado por el futuro de Íñigo Pérez, adelantó que aún están a la espera de saber el futuro del entrenador, aunque remarcó que el Rayo continuará "con o sin él".

"En breves tendremos noticias. El club tiene que continuar esté o no esté Íñigo. El bloque va a estar. Pronto sabremos cosas y tendremos que trabajar", agregó.

Asimismo, no quiso dar los nombres o alternativas que maneja el club para el banquillo en caso de que el navarro no continúe: "Todavía no. Hasta que no sepamos muy bien lo que va a pasar no vamos a decir nada".

Pese a no conseguir el primer trofeo europeo para las vitrinas del club, indicó que el club y aficionados deben sentirse "orgullosos" y empezar "con buen pie" la próxima campaña.

"Hay que darle normalidad. Hay que esta contentos y orgullosos. Intentar empezar con buen pie el año que viene, como últimamente estamos haciendo y ya está", concluyó.