Koke:"Julián lleva dos años dando todo por el club y ahora mismo es jugador del Atleti"

"He estado en Menorca y con el móvil apagado. Sólo quería estar con mi mujer, porque ha sido un año muy intenso de viajes", explicó Koke, quien añadió: "No sé nada de ninguna reunión. Sólo sé que ahora mismo Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid, que tiene contrato hasta 2030 y que tiene una cláusula de muchos millones. Eso es lo que hay", declaró el futbolista en un acto de LaLiga EA Sports.

A la pregunta de si le decepcionaría una marcha de Julián a otro equipo, contestó: "¿Decepcionarme?, Como he dicho, Julián es jugador del Atlético y, mientras lo sea, es un chico que lo está dando todo. Lleva dos años y, desde que llegó, todos lo estáis vendiendo al Barça o a otros equipos. Dejadle. Es jugador del Atlético hasta que él mismo no diga lo contrario".

Cuestionado sobre si él seguirá un año más en el Atlético, Koke declaró: “Estamos en ello. Se hará algo bien y pronto diríamos algo”

Sobre la salida ya anunciada de Antoine Griezmann, Koke destacó que "va a ser difícil reemplazarle por todo lo que supone". "Por el jugador que es, por el nivel que ha dado durante todos estos años que ha estado, pero nadie es más importante que el club y el club siempre se ha rehecho y esperemos que se rehaga el equipo otra vez y podamos pelear por todo", agregó.

En cuanto a la lista de convocados por España facilitada por el seleccionador español Luis de la Fuente para el Mundial y la ausencia de jugadores del Real Madrid en la misma, Koke manifestó: "Todos los jugadores posibles y seleccionables estamos con ganas de ir y pendientes. Pero el seleccionador ha hecho la mejor lista posible para él y sólo queda estar a muerte con nuestra selección. Seguro que pueden conseguir la segunda estrella, como hicieron en la Eurocopa". EFE.