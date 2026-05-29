La MLS aumentó sus audiencias un 62 % tras empezar a emitirse sin coste adicional en 2026

La competición promedió 7,9 millones de espectadores en directo por semana en plataformas de streaming y lineales, según datos compartidos por la MLS, que señaló que la liga está experimentando "el periodo de crecimiento de aficionados más fuerte de tres años en su historia".

Este incremento, no obstante, coincide con la retransmisión abierta de todos los partidos en Apple TV, una plataforma que, además del pago anual, requería el año pasado la compra de un pase adicional para seguirlos.

Además de las audiencias, la MLS también elevó el promedio de aficionados por partido, con más de 4,8 millones de personas que asistieron a los encuentros hasta mayo, lo que supone una media de 22.109 por juego.

Ambos datos de asistencia son los segundos más altos en la historia de la competición solo por detrás de la temporada 2024, la primera al completo de Lionel Messi con el Inter Miami.

Cinco equipos han batido su récord de asistencia esta temporada, y el argentino ha sido protagonista en todos esos encuentros. Es el caso de las visitas del Inter Miami al LAFC, Colorado Rapids, D.C. United y Toronto, además del primer partido del club de Florida en su nuevo estadio.

El crecimiento también se ha trasladado a redes sociales, donde los treinta clubes de la competición suman 113 millones de seguidores en conjunto, lo que representa un aumento interanual del 14 %, según la liga.

La MLS se encuentra actualmente interrumpida por el Mundial tras la disputa de las primeras 15 jornadas. La competición se reanudará el 16 de julio con una jornada acortada con solo seis encuentros y volverá a la normalidad el 22 de ese mismo mes.