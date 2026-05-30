El duelo por conseguir una plaza para la promoción pasa por Castalia

El equipo local se clasificará para pelear por el ascenso si gana o si empata y el Burgos no gana o pierden Las Palmas y Málaga. El Castellón, que tiene ganado el 'gol average' con todos sus rivales es sexto con 69 puntos y podría acabar entre la tercera y la octava plaza.

Si el equipo de Pablo Hernández consigue acceder a la promoción sería la primera vez que opte a regresar a Primera división, 35 años después de jugar en ella por última vez.

El Eibar es octavo con 67 puntos y necesita ganar y que no lo haga el Burgos para promocionar.

El técnico castellonense, Pablo Hernández, tiene las bajas de Jérémy Mellot por lesión y de Awer Mabil que está con su selección, al formar parte de la prelista de Australia para el Mundial. Con quien sí puede contar es con Brian Cipenga, que ha sido convocado para la Copa del Mundo con RD Congo pero está disponible para esta última jornada.

El estadio de Castalia presentará lleno absoluto de sus más de quince mil localidades y está previsto un recibimiento al autocar del Castellón a su llegada dos horas antes del inicio, a su equipo.

Por su parte, el Eibar afronta la hora de la verdad en un partido en el que a los armeros solo les vale la victoria para poder aspirar a clasificarse para la promoción de ascenso.

El Eibar es octavo en estos momentos y está separado por dos puntos del Castellón, que ocupa la sexta plaza y es el último en puestos de promoción antes de que comience la última jornada.

Si el conjunto guipuzcoano gana en Castalia adelantaría al Castellón en la clasificación, pero no tendría asegurada la promoción, ya que para optar a ella es necesario que el Burgos, séptimo ahora con dos puntos de ventaja sobre el Eibar, pierda ante su público mañana en El Plantío ante un Andorra que ya no se juega nada.

Para este partido, Beñat San José no podrá contar con los lesionados Peru Nolaskoain y Guruzeta, ni Álvaro Rodríguez, sancionado por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Por contra, recupera a Jair Amador, una vez cumplido su partido de sanción por ese mismo motivo.

La alineación será muy similar a la de la pasada jornada y posiblemente repetirá la presencia de Juan Bernat en el lateral izquierdo, que le dio buen resultado ante el Córdoba, ya que fue el autor de la asistencia del primer gol marcado por Martón.

En ese caso, Arbilla podría desplazarse al eje de la defensa y quedarse Jair en el banquillo, pese a ser el que venía jugando en el último tercio liguero en la posición de defensa central. Pero tras recuperarse de su lesión, Marco Moreno parece haberse hecho con la plaza de titular.

Castellón: Matthys; Brignani, Alberto Jiménez, Sienra; Gerenabarrena, Barri, Ronaldo, Pablo Santiago, Calatrava, Cipenga y Camara.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Juan Bernat, Sergio Álvarez, Aleix Garrido, Adu Ares, Mada, Corpas y Martón.

Estadio: SkyFi Castalia (Castellón).