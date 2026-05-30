Leganés y Mirandés, la permanencia a todo o nada

En el caso de los anfitriones la agonía final es el colofón a una temporada para el olvido, que comenzaron como uno de los favoritos al subir tras su descenso desde Primera el curso anterior y que van a acabar enfrentándose a la firme amenaza de abandonar el fútbol profesional por primera vez en casi doce años, de los cuales cinco los han pasado en el escalón más alto. Una etapa en la que además han sido semifinalistas de la Copa del Rey y han sido campeones de Segunda.

Pese a ello cunde la sensación de que este partido es más importante que cualquiera de los que hayan jugado en este lapso. Y enfrente tendrán además un rival que está ligado a la historia gloriosa del club porque fue al que ganaron, en Anduva, para pisar la elite por primera vez en su historia hace una década.

Los nervios y la incertidumbre han estado presentes durante los últimos días y han acabado cristalizando en una decisión sorprendente por su contexto, la de prescindir del entrenador Igor Oca, que se marchó tras lograr 25 puntos en 25 partidos, y poner en su lugar para solo un partido a Carlos Martínez, ex jugador y ex entrenador blanquiazul que ya salvó desde la banda al plantel en el 2023.

Con poco tiempo para preparar el duelo, sin que su continuidad esté garantizada pase lo que pase pero sobrado de ilusión y confianza, el técnico ha tratado sobre todo de limpiar las cabezas de los jugadores que tendrá disponibles, todos menos el lateral Marcos Leiva y el central Jorge Sáenz, para que esta cita tan trascendental tenga un desenlace feliz.

Por parte de los visitantes, el Mirandés afronta este domingo el partido más importante de la temporada al necesitar ganar al Leganés en el estadio de Butarque en una auténtica final por la permanencia en LaLiga Hypermotion, con un único objetivo: ganar para seguir un año más en el fútbol profesional.

El conjunto dirigido por Antxón Muneta llega reforzado anímicamente tras su convincente victoria ante el Granada (3-1), un resultado que permitió mantener vivas las opciones de salvación hasta la última jornada.

Los jabatos dependen de sí mismos: un triunfo en Leganés les garantizaría la permanencia, mientras que cualquier otro resultado supondría el descenso a Primera Federación.

Enfrente estará un Leganés que también se juega la vida, aunque con una ventaja importante: el empate le basta para conservar la categoría.

El Mirandés se aferra a su capacidad competitiva y al impulso de las últimas semanas y noventa minutos separan a los rojillos de una permanencia que parecía imposible hace apenas un mes.

Leganés: Soriano; Rubén Peña, Miquel, Aguilar, Franquesa; Diawara, Melero; Duk, Cissé, Juan Cruz; y Diego García.

Mirandés: Juanpa, Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Fer Medrano, Javi Hernández, Thiago Felguera, Bauzà, El Jebari, Carlos Fernández, Unax del Cura.